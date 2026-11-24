Les autorités de l'Est libyen ont réclamé, lundi 23 novembre à l'ONU, une enquête sur la présence des forces ukrainiennes dans l'ouest du pays. Kiev a revendiqué l'attaque de deux navires russes au large de Benghazi visés par des drones marins.

Une première, après deux opérations similaires en Libye en février et en décembre derniers. Ces nouvelles attaques ravivent les divisions et la tension entre les belligérants libyens et rebattent la carte de la présence ukrainienne et russe dans ce pays qui bénéficie d'une position stratégique en Afrique.

Le gouvernement libyen parallèle basé à Benghazi a indiqué avoir saisi l'ONU, lui demandant de former un « mécanisme d'enquête internationale » sur les informations concernant la présence des militaires ukrainiens dans l'ouest de la Libye.

Benghazi estime que les frappes constituent une violation de la souveraineté libyenne et annonce également l'ouverture d'une enquête conjointe avec la Russie sur ces attaques. Quant à l'armée nationale libyenne (ANL), elle se réserve le droit de répliquer.

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Silence du gouvernement de Tripoli

De son côté, le gouvernement de Tripoli garde le silence, même si des sources proches du pouvoir considèrent que « recevoir des forces étrangères sur le territoire libyen d'une manière illégale ouvre la porte largement à ce que les luttes internationales se ramifient en Libye ».

Ils invoquent ainsi la présence russe auprès du camp Haftar qui contrôle l'Est libyen. Benghazi réplique, affirmant que le gouvernement Dbeibah utilise « les infrastructures locales pour des intérêts étrangers », sans nommer les Ukrainiens.

Parmi la cascade des réactions, il y a celle du Conseil présidentiel à Tripoli qui a condamné la « dangereuse escalade » et les « violations des règles du droit international » et de la souveraineté nationale, tout comme le Parlement qui appelle à la hâte à relancer le dialogue national pour en finir avec les divisions.

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