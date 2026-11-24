En République démocratique du Congo (RDC), le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce « l'insécurité dans l'est du pays qui freine la riposte à l'épidémie d'Ebola », des propos qui interviennent au lendemain d'un incident sécuritaire autour d'un hôpital, au nord de Bunia, dans l'Ituri, alors que le pays peine à enrayer l'épidémie dont le bilan est désormais de plus de 11 300 cas confirmés dont 5 568 décès.

Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, une équipe de riposte à l'épidémie d'Ebola s'est retrouvée coincée dans un hôpital, pendant près de 48 heures, en raison de combats à proximité.

Le chef de l'OMS ne précise pas le lieu mais dénonce ces violences et ajoute que ce contexte sécuritaire affecte sérieusement les opérations de lutte contre l'épidémie.

D'après nos informations, l'incident s'est produit dans la zone de santé de Mangala, à proximité de Fataki, et l'équipe a pu être évacuée vers Bunia ce lundi 23 novembre au soir.

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Depuis dimanche, de violents combats sont enregistrés entre l'armée congolaise et le groupe armé de la Convention révolutionnaire populaire (CRP), dans le territoire de Djugu, au nord de Bunia.

Après l'annonce d'un cessez-le-feu, en mai dernier, la CRP - mouvement dirigé par Thomas Lubanga - a repris et intensifié ses offensives contre l'armée ces dernières semaines, provoquant d'importants déplacements de population.

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