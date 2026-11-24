Le Parlement angolais veut se rapprocher des citoyens. Pour la Semaine du Parlement, l'Assemblée nationale ouvre exceptionnellement ses portes au public. De 10h00 à 16h00, chacun peut venir découvrir les coulisses de l'institution. Qui sont ceux qui franchissent les portes du Parlement et que viennent-ils y chercher ?

Il s'agit d'une opération de séduction, alors que la défiance envers la classe politique s'exprime aussi dans les urnes. En 2022, plus d'un électeur inscrit sur deux ne s'est pas déplacé, contre moins d'un sur quatre, cinq ans plus tôt.

Ce matin, l'entrée du Parlement angolais était bondée. Des étudiants en uniforme remplissaient joyeusement l'enceinte de l'institution.

Imposante, nichée en hauteur, l'Assemblée nationale surplombe Luanda et, pour la première fois, elle ouvre ses portes aux visiteurs : « C'est une expérience inédite », dit une femme ; « Je suis très content, très satisfait de voir où les députés se réunissent, où ils s'assoient », dit, de son côté, un homme.

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Et qu'attendent-ils de leurs députés, justement ?

« J'espère qu'ils prennent leurs décisions dans l'intérêt du peuple. Après tout, ils sont censés nous représenter. C'est à eux de faire avancer les choses car, sans eux, le pays ne progressera pas », souligne Rodrigo Pinheiro, étudiant.

Pour inverser le taux d'abstention (54 % aux dernières élections), encore faut-il que le lien de confiance existe avec les élus, estime Silvio Domingos, un autre visiteur : « Les députés n'ont pas toujours répondu à nos attentes, mais nous espérons que certains continuent de défendre nos droits, en tant que citoyens. »

Une exposition retrace l'histoire du Parlement angolais, de l'indépendance à nos jours. On y découvre notamment des photos des premiers députés, dont beaucoup ont participé à la lutte pour l'indépendance.

« L'histoire ne doit pas être oubliée. Elle est essentielle pour préserver l'identité nationale et culturelle d'un peuple. Les personnalités politiques présentées dans cette exposition ont marqué l'histoire. Il faut que les jeunes générations, les enfants, connaissent leurs noms et se souviennent de leur héritage », insiste Aniceto Pedro, directeur des archives de l'Assemblée nationale.

Le Parlement angolais est devenu multipartite en 1992, mais il reste dirigé par le MPLA, depuis l'indépendance.

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