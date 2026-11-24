Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné à 24 mois de prison ferme le général à la retraite Louis-Philippe Houndégnon, ancien directeur général de la police sous la présidence de Boni Yayi, lundi 23 novembre. Accusé de « harcèlement par voie électronique » et d'« incitation à la rébellion », il était poursuivi pour des déclarations chocs faites dans des vidéos et des interviews publiées sur les réseaux sociaux contre les réformes menées sous Patrice Talon.

Deux ans de prison, soit la peine maximale prévue. Ancien directeur général de la police sous la présidence de Boni Yayi, le général à la retraite Louis-Philippe Houndégnon a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, lundi 23 novembre, à Cotonou, à savoir d'avoir pourfendu la gouvernance de l'ancien chef de l'État PatriceTalon sur les réseaux sociaux.

Sa défense a toutefois contesté le fondement même de ces poursuites. Me François Kèkè et Me Fidèle Abouta ont réclamé sans relâche la relaxe du général et de son coaccusé. « Il n'y a pas de victime, pas de témoin », ont-ils martelé avant de qualifier la procédure de « périple judiciaire », le dossier ayant transité par la chambre correctionnelle, la cour d'appel puis la Cour suprême avant d'être tranché.

En détention provisoire depuis deux ans

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Le parquet a défendu une autre lecture : il a reconnu au prévenu le droit de s'exprimer comme tout citoyen, mais avec la neutralité, la discrétion et la réserve impliquées par son rang. « Même s'il n'est plus sous le drapeau, il a le drapeau chevillé au corps », a-t-il lancé.

L'ancien patron de la police a déjà passé plus de deux ans en détention provisoire. Sa peine étant couverte, celui-ci devrait regagner son domicile, ce qui ne satisfait toutefois pas ses avocats. Me Abouta évoque ainsi une victoire à la Pyrrhus. Quant à Me François Kèkè, il se dit extrêmement déçu.

Bénin: le général Philippe Houndégnon, ex-patron de la police nationale, placé sous mandat de dépôt