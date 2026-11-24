La République démocratique du Congo (RDC) suspend à nouveau ses exportations de cobalt à compter du 30 novembre 2026 et ce jusqu'à nouvel ordre, a annoncé l'Autorité congolaise de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (Arecoms) lundi 23 novembre.

Destinée à peser sur les cours alors que le prix du cobalt est en baisse depuis l'été 2026, cette décision est intervenue alors que le forum économique Makutano, le rendez-vous du milieu d'affaires d'Afrique centrale dont cette édition est justement consacrée au secteur minier, se déroule actuellement à Kinshasa.

Dans les allées de Makutano où se retrouvent les acteurs du secteur minier, la décision de l'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (Arecoms) n'est pas passée inaperçue. Mais, dans l'ensemble, les interlocuteurs de RFI préfèrent rester prudents quant à ses conséquences. « J'attends d'en savoir plus », botte en touche un conseiller qui ajoute ne pas avoir été pris de court puisque, selon lui, l'annonce était dans les tuyaux depuis plusieurs jours.

Des prix qui ont chuté de près de 30%

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Un autre expert en matières premières anticipe tout de même la réaction des producteurs : « Ils vont grincer des dents », confie-t-il. Comme lors de la précédente suspension en 2025, l'Arecoms met en avant l'excédent d'offre sur le marché international pour expliquer cette décision. La dernière fois, « cela avait d'ailleurs plutôt bien fonctionné », estime pour sa part un diplomate en poste à Kinshasa.

Début 2026, lors de la reprise des exportations sous forme de quotas, la tonne de cobalt s'exportait autour de 58 000 dollars. Désormais, le prix tourne autour des 33 500 dollars, soit une baisse de 30% en moins d'un an.

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