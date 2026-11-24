Plus d'un millier de membres de la communauté « arabe » de la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, ont déjà franchi la frontière avec le Tchad. Invoquant des impératifs sécuritaires, les autorités de Niamey leur ont ordonné de quitter le pays. Une mesure d'expulsion qui provoque l'afflux de centaines de familles dans la ville tchadienne de Daboua, dans la province du Lac, où les autorités locales ont aménagé un lieu d'accueil baptisé « Al-Djazira ».

Vêtu d'un boubou bleu ciel luisant au soleil et d'un turban blanc immaculé noué autour du visage, Moussa Mahmat Saleh remplit les bidons distribués à son arrivée au site baptisé « Al-Djazira » d'une eau trouble et cuivrée.

« Je suis né au Niger, j'ai 50 ans. Regardez, je vous montre ma pièce d'identité. Cinquante ans et le Niger nous a chassés, a cassé nos écoles et nos points d'eau. Il y a des gens à qui le Niger a arraché leurs papiers. On ne sait pas vraiment pourquoi on nous chasse, on nous accuse de soutenir Boko Haram », raconte-t-il.

D'autres expulsés sont déjà en route

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Les premiers Nigériens chassés de la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, sont arrivés il y a une dizaine de jours.

« S'ils doivent revenir au Tchad, c'est de leur propre gré. Ils ne doivent pas être expulsés ni déportés de cette façon. Ils ont été déportés en toute violation des conventions et des pactes relatifs à la protection des personnes et nous les avons accueillis ici comme des réfugiés. », souligne Bachar Oumar, représentant de la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés (Cnarr).

Si un peu plus de 1 000 personnes sont déjà arrivées au site d'accueil d'Al-Djazira, d'autres expulsés sont déjà en route. « La moitié de ma famille est restée au Niger. La plupart est en route. Ils arrivent mais ils ont peu de moyens et des capacités limitées. Ils avancent kilomètre par kilomètre. Ils arrivent avec des troupeaux d'ânes et de chameaux », explique Moussa Mahmat Saleh.

Les autorités nigériennes ont fixé au 31 décembre 2026 le délai de rigueur pour le départ des populations dites « arabes Mahamid » établies à Diffa.

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