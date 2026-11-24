En Centrafrique, les produits locaux veulent s'imposer davantage dans les habitudes de consommation. Sésame, cacao, café, miel ou encore huile de palme : les richesses du terroir sont à l'honneur à Bangui, à l'occasion de la quatrième édition de la campagne nationale «

Consommons local » organisée du 2 au 30 novembre par la Fédération des associations des femmes entrepreneures (Fafeca), avec l'appui du ministère des PME. Cette initiative veut promouvoir le savoir-faire centrafricain, encourager la transformation locale et faire de la production nationale un véritable levier de développement économique.

Des étals soigneusement garnis, des bouteilles d'huile, des sachets de sésame, des pots de miel et des produits dérivés du cacao. Ici, les couleurs, les senteurs et les saveurs racontent une autre facette de la Centrafrique : celle de ses producteurs et de ses entrepreneurs.

Marie-Louise, entrepreneure, détaille : « J'ai du miel, du beurre de karité, de l'huile de palme, des jus et des confitures à base de fruits naturels. Je maîtrise déjà la production, mais je suis ici pour apprendre à développer mon entreprise et à conquérir de nouveaux marchés ».

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« Nous voulons valoriser le savoir-faire centrafricain »

À la tête de la Joaillerie centrafricaine, Magalie Ngazzi, une jeune entrepreneure d'une vingtaine d'années, transforme depuis cinq ans les perles locales en bijoux et sacs. « À travers nos bijoux et nos sacs, nous voulons valoriser le savoir-faire centrafricain. Nous sommes également ici pour apprendre auprès des entrepreneurs expérimentés, développer notre activité et surtout vivre de notre art et de notre passion », lance-t-elle.

Pour les consommateurs comme Sosthène, venu découvrir les produits locaux, le choix de consommer local revêt une importance particulière. « Nous avons beaucoup de produits fabriqués chez nous. Il faut apprendre à les apprécier, à les acheter et à encourager ceux qui les produisent. Derrière chaque achat d'un produit fabriqué en Centrafrique, il y a un producteur soutenu, une activité encouragée et parfois un emploi préservé ou créé », souligne-t-il.

Au-delà des stands et des échanges commerciaux, cette campagne affiche une ambition claire : renforcer l'autosuffisance alimentaire locale et conquérir, dès 2027, les marchés sous-régionaux et internationaux.

Formation et industrialisation

La formation est par ailleurs au coeur de cette 4e édition de « Consommons local ». Le renforcement des capacités, l'amélioration des techniques de transformation ou encore l'accès aux équipements et aux financements représentent autant de leviers qui permettent de faire grandir les initiatives locales.

Portia Deya Abazène, présidente de la Fafeca, initiatrice de cette campagne, explique : « Nous misons sur la formation parce qu'il n'y a que par là que les femmes, les entreprises, peuvent s'industrialiser et prétendre aussi, pourquoi pas, à vendre leurs produits sur la scène internationale. Nous avons une promesse ferme de la plus haute autorité de notre pays, à savoir le président de la République, d'accompagner ces femmes-là à l'industrialisation ».

Elle conclut : « Donc, c'est à nous de faire les efforts pour nous former, de connaître les mécanismes qu'il faut, avant de dire que nous avons besoin de tel appareil ou de telle machine et que nous voulons telle ou telle chose pour pouvoir nous former. Il faut aussi industrialiser. Il faut avoir la norme ISO [International Organization for Standardization, norme internationale très répandue qui définit des règles, exigences et bonnes pratiques pour garantir qualité, sécurité, fiabilité et efficacité des produits, services et organisations, NDLR], la certification, et nous avons cette promesse-là. Donc, nous allons être assidus à cette formation. Nous demandons à toutes les femmes d'y venir ».

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