La Mission de soutien des Nations Unies en Libye (MANUL) a appelé à la mise en place d'une enquête indépendante sur les attaques perpétrées dimanche dans le port de Benghazi et au large de cette ville de l'est du pays.

Un navire de guerre russe amarré dans le port aurait été touché par des frappes présumées de drones maritimes, provoquant son explosion et son naufrage, tandis qu'un navire commercial aurait été touché lors d'une autre attaque, selon des informations des médias qui précisent que l'Ukraine a revendiqué ces actes.

La mission onusienne a publié un communiqué exprimant sa profonde inquiétude, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye, ainsi que la sécurité de ses citoyens et de ses biens, doivent être pleinement respectées.

Ce pays d'Afrique du Nord est en proie à une crise politique depuis la chute du pouvoir de Mouammar Kadhafi en 2011. La Libye reste divisée entre le gouvernement d'unité nationale, reconnu par la communauté internationale, basé dans la capitale, Tripoli, et une administration rivale basée à Benghazi, soutenue par la Chambre des représentants et l'Armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar.

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Appel à la retenue

La mission de l'ONU a mis en garde contre toute action ou rhétorique susceptible d'aggraver la situation, qui pourrait attiser les tensions au sein de la Libye ou entraîner le pays dans des conflits régionaux ou internationaux plus larges.

« La Libye ne peut pas se permettre de devenir, et ne doit pas devenir, un champ de bataille pour des conflits étrangers », a-t-elle souligné.

« Ces incidents soulignent également la nécessité urgente d'accélérer les efforts visant à réunifier les institutions nationales libyennes et à renforcer leur capacité à préserver la souveraineté et la sécurité nationales du pays. »

La MANUL a appelé à l'ouverture d'une enquête immédiate, indépendante et transparente sur ces attaques afin d'établir les faits et de traduire les responsables en justice, soulignant que l'ONU se tenait prête à aider les autorités libyennes dans le cadre de cette enquête.

« La mission exhorte toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale et à s'abstenir de diffuser des informations non vérifiées ou de politiser l'incident tant que l'enquête est en cours », a-t-elle fait valoir.

Dans l'intervalle, la Mission onusienne a indiqué qu'elle continuerait à suivre de près l'évolution de la situation. Elle a appelé toutes les parties à agir de manière responsable afin de préserver la stabilité de la Libye et de poursuivre les efforts en vue d'un règlement durable de la crise dans le pays.