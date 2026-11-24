Des frappes de drones ont touché dimanche des quartiers résidentiels de la capitale soudanaise et endommagé un bâtiment occupé par du personnel des Nations Unies. Ces attaques illustrent l'escalade d'une guerre aérienne qui s'étend désormais bien au-delà des lignes de front et à laquelle l'ONU attribue près des trois quarts des victimes civiles recensées depuis janvier.

La reprise de Khartoum par l'armée soudanaise, en mars 2025, n'a pas mis la capitale à l'abri de la guerre civile. Dimanche matin, des drones ont frappé la capitale, notamment un quartier résidentiel où se trouvait un bâtiment occupé par des employés onusiens. L'immeuble a été endommagé, selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), qui n'a fait état d'aucun bilan humain ni désigné de responsable.

« Il est inacceptable que nous soyons exposés à un tel danger. En vertu du droit international humanitaire, le personnel et les biens humanitaires sont protégés », a dénoncé sur le réseau social X Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan. Elle a rappelé que les frappes de drones provoquaient des pertes civiles et des « souffrances indicibles ».

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L'attaque est survenue alors que les deux camps engagés dans la guerre civile, l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), multiplient les opérations à distance. Depuis avril 2023, les affrontements ont dévasté le pays, déplacé des millions d'habitants et provoqué l'une des plus graves crises humanitaires au monde.

Des hôpitaux privés d'électricité

La menace ne se limite pas à Khartoum. Jeudi, plusieurs frappes de drones ont touché le quartier d'Almazad, à Nyala, capitale du Darfour du Sud, à proximité immédiate de locaux d'organisations humanitaires, selon l'OCHA.

Les attaques contre les installations électriques et les dépôts de carburant aggravent également les difficultés d'un système de santé déjà exsangue. Dans l'État de Khartoum, l'hôpital Umm Badda a vu plusieurs de ses services essentiels perturbés par les coupures de courant et les pénuries de carburant. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les traitements par dialyse, indispensables aux patients souffrant d'insuffisance rénale, ont notamment été affectés.

Ces frappes montrent comment les drones permettent aux belligérants d'atteindre des villes, des infrastructures et des populations éloignées des combats terrestres. Alors que l'armée et les FSR se disputent notamment le contrôle du Darfour, à l'Ouest, et du Kordofan, au centre, cette capacité de frappe étend les dangers bien au-delà des territoires directement contestés.

Près de trois morts civiles sur quatre

L'ampleur de cette évolution ressort d'un rapport publié mardi 17 novembre par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Entre janvier et fin octobre 2026, l'organisation a recensé au moins 2 230 civils tués au Soudan, dont plus de 1 630 lors d'attaques de drones, soit près des trois quarts des décès documentés.

Ces chiffres ne constituent pas un bilan exhaustif des victimes de la guerre, mais témoignent de la place prise par ces armes dans les violences contre les civils.

Selon le Haut-Commissariat, leur utilisation croissante permet désormais aux deux camps de frapper bien au-delà des zones qu'ils contrôlent et des lignes de front, exposant davantage les populations à des attaques parfois très éloignées des combats.

« Les conclusions du rapport apportent des preuves supplémentaires, si tant est qu'il en faille, des souffrances civiles incessantes et insupportables causées par la guerre au Soudan, ainsi que du mépris constant et éhonté des lois de la guerre dont font preuve les parties belligérantes », a dénoncé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk.

Les frappes de dimanche à Khartoum illustrent une nouvelle fois cette évolution. Même dans une capitale reconquise depuis plus d'un an et demi, les civils et les travailleurs humanitaires restent à portée des armes des belligérants.