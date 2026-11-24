Le rapatriement de plus de 76 000 Burkinabè de Guinée et la suspension de la télévision publique burkinabè, alimentent les tensions entre les deux pays.

Les relations entre le Burkina Faso et la Guinée traversent, en effet, une zone de turbulences. Il y a eu d'abord les expulsions de ressortissants burkinabè et ouest-africains qui pratiquaient, selon Conakry, des activités d'orpaillage clandestin. Puis il y a eu la suspension de la Radiodiffusion télévision publique burkinabè, la RTB.

Si les deux pays affichent une proximité politique fondée sur un discours souverainiste et panafricaniste, la crise actuelle montre cependant que les intérêts nationaux peuvent rapidement prendre le dessus sur les solidarités affichées, selon Alpha Amadou Bano Barry, sociologue et homme politique guinéen.

"Le Burkina veut une exploitation industrielle ou semi-industrielle de l'or et il ne devrait pas s'étonner que d'autres pays prennent la même décision. Lorsque vous faites un discours nationaliste, il faut s'attendre à ce que tout le monde en fasse autant, d'autant plus que dans le cas de la Guinée, les recettes de l'or sont mêmes supérieures aux recettes de la bauxite."

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L'analyste burkinabè, Daouda Ouédraogo, abonde dans le même sens. Pour lui, "lutter contre l'orpaillage est un phénomène qui, dans la sous-région, est pris à bras-le-corps par les pays de la sous-région. Et même au Burkina Faso, récemment, des sites d'orpaillages illégaux ont été détruits."

Réseaux sociaux et propagande

Selon le sociologue guinéen, Alpha Amadou Bano Barry, à l'ère des réseaux sociaux, le moindre incident a tendance à être amplifié. Quant à l'analyste Daouda Ouedraogo, il demande au pouvoir burkinabè de faire preuve de responsabilités.

"Gouverner un pays, c'est être sérieux. Et la manière dont les autorités burkinabè, par la propagande, le dilatoire, le faux-fuyant, acceptent certaines choses chez eux et ne l'acceptent pas chez les autres... Il faut que cela s'arrête."

Le Mali appelle à l'apaisement

Réunis en session extraordinaire de la Confédération des États du Sahel (AES) à Ouagadougou, les 11 et 12 novembre, les ministres de la Défense du Burkina Faso et du Niger, ainsi que le ministre malien de l'Économie et des Finances, ont dénoncé les expulsions "massives et non concertées" de ressortissants africains par la Guinée.

Quelques jours plus tard, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a appelé à ne pas remettre en cause la "décision souveraine" des autorités guinéennes, invoquant les liens historiques qui existent entre les deux pays.

Le Mali utilise largement le port de Conakry pour ses échanges commerciaux, ce qui confère à cette relation une importance stratégique essentielle.

Selon les autorités de Ouagadougou, plus de 76.000 Burkinabè ont été rapatriés de Guinée depuis le lancement des opérations guinéennes contre l'orpaillage illégal. Ouagadougou a par ailleurs annoncé, samedi, la fin des opérations de retour.