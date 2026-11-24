analyse

Les petits commerçants africains transportent des marchandises d'un pays à l'autre, relient les marchés locaux et assurent les revenus des ménages. Ils relèvent tous du champ d'application de l'accord de libre-échange qui vise à atteindre cet objectif.

La Zone de libre-échange continentale africaine a pour objectif de créer un marché unique et sans frontières qui stimule le commerce intra-africain, favorise la transformation économique et de permette à des millions de personnes de sortir de la pauvreté.

Pourtant, ces petits commerçants restent largement absents des politiques destinées à intégrer les économies africaines.

Cet état de fait prend une importance particulière dans un contexte où l'aide internationale au développement subit des pressions croissantes. En juin 2026, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a indiqué en juin 2026 que l'aide publique au développement avait diminué de 23,3 % à l'échelle mondiale en 2025. L'organisation prévoit une nouvelle baisse de 6,9 % en 2026.

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Les pays africains ne peuvent pas remplacer l'aide internationale par le commerce. Mais ces réductions rendent d'autant plus nécessaire le renforcement de l'activité économique et l'élargissement de l'accès aux marchés régionaux, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier

Mes recherches s'intéressent aux acteurs marginalisés, aux petites entreprises, au commerce transfrontalier et aux réseaux de la diaspora, en particulier dans les contextes africains. Mes collègues et moi-même avons examiné cette question dans un article récent. Nous soutenons que l'Afrique ne pourra concrétiser ses ambitions en matière d'intégration commerciale régionale tant que les politiques publiques et les statistiques officielles continueront de négliger la contribution économique des petits commerçants transfrontaliers.

Ces commerçants peuvent apporter un éclairage précieux, fondé sur leur expérience du terrain. Nous estimons que l'accord de libre-échange gagnerait en inclusivité s'il accordait davantage d'attention aux réalités concrètes des commerçants informels, au lieu de privilégier les entreprises établies et les grandes opérations commerciales. Nous proposons trois pistes pour y parvenir.

Le commerce ignoré par les chiffres officiels

Le commerce transfrontalier informel désigne l'échange de marchandises entre pays en dehors des accords commerciaux formels. Il inclut les commerçants qui achètent des marchandises dans un pays pour les revendre dans un autre. Ils opèrent souvent à petite échelle et s'appuient sur des relations personnelles pour organiser leurs transactions.

L'ampleur de cette activité est considérable. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique estime que le commerce transfrontalier informel en Afrique représentait entre 10 et 24 milliards de dollars US par an. Selon nos recherches, ces commerçants assurent à environ 30 % à 72 % du commerce formel entre pays africains voisins.

D'autres estimations régionales illustrent son importance. Au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe, le commerce transfrontalier informel a été estimé à 17,6 milliards de dollars américains. Les femmes représentent environ 70 % des commerçants.

Ces chiffres doivent être considérés comme des estimations plutôt que comme des mesures précises du commerce de l'ensemble du continent. L'activité informelle est difficile à cerner de manière cohérente. Les estimations varient selon les pays, les marchandises et les méthodes utilisées.

Néanmoins, ces données mettent en évidence une lacune importante. Étant donné que les statistiques commerciales ne parviennent pas à rendre compte de ces transactions, les décideurs politiques risquent de sous-estimer à quel point les économies situées dans une même zone dépendent déjà les unes des autres. Des estimations précises permettraient aux décideurs politiques d'adapter les infrastructures frontalières, les régimes tarifaires et les services d'accompagnement au volume réel des échanges. Cela permettrait aux stratégies de développement de mieux correspondre aux réalités économiques sur le terrain.

Pour de nombreuses femmes et de nombreux jeunes, ce commerce offre également une voie vers l'entrepreneuriat lorsque l'emploi formel et d'autres opportunités sont difficiles d'accès. Les commerçants génèrent des revenus en achetant des marchandises à des prix inférieurs de l'autre côté de la frontière et en les revendant sur les marchés locaux. Leurs activités créent également des emplois pour les transporteurs, les manutentionnaires et les marchands.

Le commerce informel n'est toutefois pas sans poser de problèmes. Certains commerçants se soustraient à l'impôt ou contournent les obligations douanières. D'autres exercent leurs activités dans des conditions précaires qui les exposent particulièrement à l'exploitation. Mais en comprenant les raisons de la persistance de cette activité, les décideurs politiques peuvent trouver des solutions sans compromettre les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent.

L'accord doit profiter aux commerçants sur le terrain

La Zone de libre-échange continentale africaine offre une occasion importante d'étendre les échanges commerciaux entre les pays africains et de renforcer l'intégration économique régionale. Dans la pratique, cela signifie aller au-delà des accords diplomatiques pour :

réduire les délais de passage aux frontières;

simplifier les procédures douanières;

harmoniser les contrôles des produits;

mettre en place des infrastructures communes afin que les marchandises et les commerçants puissent circuler plus facilement.

Cependant, la réduction des barrières commerciales pour les entreprises ne garantit pas automatiquement un meilleur accès au commerce transfrontalier.

Les petits commerçants restent confrontés à de nombreux obstacles : procédures douanières complexes, exigences imprévisibles, corruption, harcèlement et accès limité à des financements abordables. Ces difficultés peuvent rendre le recours aux circuits commerciaux formels coûteux, voire peu pratique, notamment pour ceux qui disposent de faibles capitaux.

Il en résulte un paradoxe : les commerçants contribuent déjà à relier les marchés africains, mais les règles et les dispositifs censés faciliter le commerce régional ne tiennent pas toujours compte de leurs réalités quotidiennes.

Trois changements concrets pourraient contribuer à combler ce décalage.

Premièrement, les gouvernements et les institutions régionales devraient rendre les informations commerciales et les procédures frontalières plus accessibles. Cela devrait inclure :

des orientations claires sur les exigences douanières;

des procédures simplifiées pour les petits envois éligibles;

des garanties renforcées contre le harcèlement des douanes.

Ces mesures pourraient aider les commerçants à comprendre leurs obligations et réduire les risques de traitements arbitraires.

Deuxièmement, les pays africains doivent disposer de données plus fiables et plus complètes. Nos recherches soulignent notamment la nécessité d'harmoniser les méthodes de mesure du commerce transfrontalier informel. Cette démarche pourrait s'appuyer sur les travaux de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

Des données plus cohérentes aideraient les gouvernements à comprendre :

ce qui fait l'objet d'échanges commerciaux;

où se déroule l'activité économique;

quels commerçants sont confrontés aux obstacles les plus importants.

Troisièmement, les commerçants eux-mêmes devraient être associés à l'élaboration des politiques commerciales. Les associations représentant les petits commerçants, notamment les femmes commerçantes, peuvent aider les décideurs à repérer les procédures qui génèrent des coûts inutiles et à identifier les mesures de protection dont ils ont le plus besoin.

Des services financiers adaptés, tels que les solutions de paiement numérique et les crédits accessibles, pourraient également faciliter leurs activités. Toutefois, la formalisation du commerce transfrontalier informel doit être menée avec prudence. Exiger simplement de chaque commerçant qu'il se conforme à des procédures complexes risquerait d'exclure certains d'entre eux du commerce transfrontalier.

Les gouvernements devraient plutôt mettre en place des dispositifs permettant aux commerçants d'intégrer progressivement le commerce formel. Les règles doivent être adaptées à la taille de leur activité et à ses caractéristiques.

Connexions régionales

Le commerce transfrontalier informel ne peut pas résoudre les défis plus larges du financement du développement en Afrique. De même, le fait de le reconnaître ne supprime pas la nécessité d'une coopération internationale, d'investissements publics ou d'institutions efficaces. Mais l'Afrique n'a pas besoin de créer de toutes pièces des liens économiques régionaux. Beaucoup existent déjà grâce aux activités quotidiennes des commerçants qui acheminent des marchandises, génèrent des revenus et relient les communautés par-delà les frontières nationales.

Une meilleure évaluation, des procédures frontalières plus accessibles et un engagement constructif auprès des commerçants contribueraient à renforcer l'intégration régionale au service des populations auxquelles elle est destinée.

Samppa Kamara, Lecturer (Assistant Professor), University of Sheffield