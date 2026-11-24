communiqué de presse

Médecins Sans Frontières (MSF) a suspendu l'ensemble de ses activités pour au moins trois mois, depuis le 17 novembre, dans le comté de Yei River, au Soudan du Sud. Cette décision fait suite à l'enlèvement par des hommes armés d'un membre de son personnel et d'une sage-femme du ministère de la Santé le 12 novembre, tous deux libérés sains et saufs le 14 novembre.

Des hommes armés non identifiés ont arrêté et enlevé un chauffeur de MSF et une sage-femme du ministère de la Santé sous la menace d'armes à feu, alors qu'ils revenaient de l'hôpital civil de Yei à bord d'une ambulance de Médecins Sans Frontières. L'incident s'est produit à 500 mètres du centre de santé primaire de Jansuk, soutenu par MSF.

Bien que les deux personnes enlevées aient été libérées, cet incident témoigne de la persistance des violences à l'encontre des personnels de santé au Soudan du Sud. MSF condamne avec la plus grande fermeté l'enlèvement de travailleurs humanitaires et de personnels médicaux, et appelle les autorités et les autres acteurs concernés à prendre leurs responsabilités et à agir de manière décisive pour mettre fin à ces incidents.

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Il s'agit du cinquième enlèvement ayant touché MSF dans le comté de Yei River depuis 2024. Ces incidents s'inscrivent dans un contexte marqué par des bombardements, des attaques, des pillages et des actes de vandalisme visant les structures de MSF à travers le Soudan du Sud.

Des conséquences graves pour les patients et une insécurité persistante

« La suspension de nos activités a été une décision douloureuse et difficile à prendre compte tenu des besoins de la population dans la région, notamment les groupes les plus vulnérables que sont les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les personnes âgées », explique le Dr Ferdinand Atte, chef de mission de MSF au Soudan du Sud. « Par ailleurs, nous avons dû suspendre notre soutien aux activités de préparation à une éventuelle épidémie d'Ebola, dont la gestion du centre d'isolement. Cette suspension pourrait avoir des conséquences dramatiques en cas de flambée épidémique dans la région. »

Seule une amélioration substantielle, durable et vérifiable de la situation sécuritaire, accompagnée de mesures concrètes visant à prévenir les enlèvements et à lutter activement contre ces crimes, permettrait à MSF de reprendre ses activités. À l'heure actuelle, ces conditions ne sont pas réunies.

« MSF ne peut pas poursuivre ses activités dans la région de Yei alors que des enlèvements ont désormais lieu jusque dans la ville. La sécurité de notre personnel est notre priorité absolue », ajoute le Dr Atte.

En août 2025, MSF avait déjà été contrainte de suspendre temporairement toutes ses activités dans ce même comté, à la suite de deux enlèvements survenus en un peu plus d'une semaine. « À la suite des enlèvements de l'année dernière, les autorités nous avaient donné des assurances verbales selon lesquelles le personnel médical et les patients seraient en sécurité et protégés dans un rayon de huit kilomètres autour de Yei », précise le Dr Atte. Pourtant, le 17 novembre, des hommes armés ont intercepté l'ambulance de MSF à environ cinq kilomètres de la ville.

Tous les acteurs doivent respecter leurs obligations en matière de protection des civils et des infrastructures civiles, notamment du personnel de santé, des patients et des structures médicales. Les personnels de santé ne doivent jamais être pris pour cible.

L'action de MSF au Soudan du Sud

À Yei River, MSF soutenait l'hôpital civil de Yei, le centre de santé de Jansuk, des soins dédiés aux victimes de violences basées sur le genre, ainsi que la seule unité d'isolement Ebola du comté (10 lits), près de la frontière avec la République démocratique du Congo.

Présente au Soudan du Sud depuis 1983, MSF déploie des soins d'urgence dans six États et deux zones administratives. De janvier à octobre 2026, nos équipes y ont réalisé plus de 719 300 consultations ambulatoires, près de 99 700 hospitalisations et 303 000 dépistages de la malnutrition.