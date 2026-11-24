En invoquant le dossier de Mayotte pour contester les critiques françaises contre la Russie en Ukraine, le président comorien expose le paradoxe d'une diplomatie occidentale confrontée à ses propres différends territoriaux. Entre dialogue avec Paris, rapprochement avec Moscou et ouverture à Washington, Moroni revendique une politique étrangère guidée par ses intérêts nationaux.

La souveraineté ne se défendrait-elle qu'à géométrie variable ? C'est, en substance, la question qu'Azali Assoumani adresse à Paris. Dans un entretien accordé à l'agence Anadolu, en marge du 20e sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le président comorien a contesté les « leçons » françaises sur l'invasion russe de l'Ukraine, en rappelant le différend territorial qui oppose depuis des décennies la France et les Comores autour de Mayotte.

« Pendant qu'elle nous a pris une partie du terrain, elle nous donne une leçon », a-t-il lancé. Une déclaration qui remet au premier plan une contradiction diplomatique persistante : Paris défend l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à Moscou, tandis que Moroni considère toujours Mayotte comme une partie de son territoire séparée de manière illégitime.

Mayotte, le contentieux qui empoisonne la relation franco-comorienne

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Depuis la proclamation de l'indépendance des Comores en 1975, Mayotte demeure au coeur d'un différend de souveraineté. La France s'appuie sur les consultations organisées auprès de la population mahoraise, notamment le référendum de 1974, puis sur le choix de Mayotte de rester française.

Les Comores contestent cette séparation et invoquent le principe de l'intégrité territoriale de l'archipel, reconnu dans plusieurs résolutions des Nations unies. Mais Azali Assoumani ne plaide pas pour une rupture avec Paris. Il reconnaît que les démarches engagées dans les organisations internationales n'ont pas produit les résultats escomptés et privilégie désormais le dialogue bilatéral. « Nous, on veut des résultats », affirme-t-il.

Sa stratégie repose également sur un rapprochement progressif des populations, à travers la culture, la religion et le sport. Il dit avoir engagé des discussions avec des Mahorais, sans préciser les interlocuteurs ni le cadre de ces échanges. Cette approche traduit une volonté de maintenir le différend sur la table tout en préservant les canaux de coopération avec la France.

Moscou, un partenaire diplomatique et stratégique

L'autre message d'Azali est adressé à ceux qui voudraient contraindre les Comores à choisir un camp dans la confrontation entre la Russie et les puissances occidentales. Le président affirme que Moroni a condamné l'invasion russe de l'Ukraine, tout en refusant que ses relations avec Moscou soient dictées par les rivalités entre grandes puissances.

« Si ce sont des actes contre la souveraineté, contre le droit international, on va le condamner », assure-t-il. Avant de résumer sa position : « C'est leur problème, ce n'est pas le nôtre ». Cette diplomatie de non-alignement revendiquée se matérialise par le renforcement des relations avec la Russie.

Le 15 novembre dernier, Vadim Leonidovitch Barabanov, premier ambassadeur russe extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union des Comores, est arrivé à Moroni. Nommé par décret présidentiel russe du 4 septembre, il symbolise une nouvelle étape dans la présence diplomatique de Moscou dans l'archipel.

Pour la Russie, cette implantation offre un relais supplémentaire dans l'océan Indien. Pour Moroni, elle diversifie les partenariats et renforce les soutiens diplomatiques sur le dossier de Mayotte. Mais Azali prend soin de préciser que cette ouverture n'est exclusive à aucun autre partenaire : « Si demain, les États-Unis veulent venir, ils sont les bienvenus ».

L'Afrique au-delà des rivalités des puissances

Le président comorien défend également une coopération africaine davantage tournée vers la valorisation des ressources et des potentialités du continent. Son appel à l'unité africaine s'inscrit dans une problématique plus large : éviter que les États du continent ne deviennent de simples terrains de compétition entre puissances extérieures.

Cette posture n'est pas sans intérêt pour un archipel situé au carrefour de l'Afrique australe, de l'océan Indien et des routes maritimes reliant l'Afrique à l'Asie. La diversification des partenariats peut renforcer les marges de manoeuvre diplomatiques et économiques des Comores.

Francophonie, climat et Jeux des îles : l'exigence des résultats

Au-delà des questions de souveraineté, Azali Assoumani a appelé la Francophonie à devenir un instrument plus concret de développement. Il a évoqué la proposition d'une banque destinée à financer les projets des États membres, discutée lors d'un panel, sans qu'une décision de création ait été annoncée.

Sur le climat, il a dénoncé la lenteur du décaissement des financements pourtant approuvés, alors que les Comores sont exposées à la montée des eaux et aux cyclones. Il a également fait le point sur les préparatifs des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027, que l'archipel accueillera pour la première fois. Les infrastructures sportives et les villages destinés aux délégations mobilisent notamment des financements nationaux et chinois.

Moroni cherche sa marge de manoeuvre

Le discours d'Azali Assoumani révèle une ligne diplomatique : maintenir le dialogue avec Paris malgré le contentieux de Mayotte, approfondir les relations avec Moscou, rester ouvert à Washington et réclamer davantage de solidarité économique au sein de la Francophonie. Mais le dossier de Mayotte demeure le point de tension central.

En renvoyant Paris à la question de la souveraineté, le président comorien cherche à rappeler que les principes du droit international doivent, selon Iui, s'appliquer sans distinction de puissance ni de géographie. Dans l'océan Indien, Azali Assoumani entend ainsi faire de la souveraineté comorienne non seulement une revendication territoriale, mais aussi un instrument de positionnement dans le nouvel échiquier géopolitique.