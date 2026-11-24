La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a pris part, le 18 novembre à Manille, en République des Philippines, à la deuxième Conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence à l'encontre des enfants. Au cours de celle-ci, elle a fait part de la politique du Congo en rapport avec la protrction de l'enfance.

Dans son discours délivré à l'occasion de la conférence, la ministre Lydie Pongault a rappelé l'importance qu'accorde le Congo à la protection de l'enfant, en faisant d'elle une priorité avec la création d'une loi. Elle a parlé de la consultation nationale fondée sur le cadre « Inspire », une approche sur des données probantes élaborées par l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, et d'autre partenaires en vue de mettre fin à la violence à l'encontre des enfants.

A ce titre, le Congo a retenu cinq priorités que sont la coordination du système de protection, la parentalité positive, les écoles sûres, la prise en charge des enfants victimes de violences ainsi que la collecte des données et du financement.

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La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a souligné que le Congo s'est engagé, dans le nouveau code des personnes et des familles, à interdire le mariage des enfants. « D'ici à 2028, nous nous engageons à renforcer le système national de protection, à rendre opérationnel l'Observatoire de l'enfance en danger, et à améliorer l'alerte, la prise en charge et la prévention scolaire », a annoncé la ministre.

Lydie Pongault a émis le souhait que la Conférence de Manille se traduise par des actions concrètes et des résultats tangibles pour les enfants. « Protéger les enfants aujourd'hui, c'est investir dans la paix, la stabilité et l'avenir de nos nations », a souligné la ministre.