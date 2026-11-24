Une délégation de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UniCongo), conduite par son président, Dieudonné Ndinga Moukala, a remis le 23 novembre à la commission Economie, finances et contrôle de l'exécution du budget (Ecofin) de l'Assemblée nationale, ses propositions contenues dans un document de quarante-huit pages, en rapport avec le projet de loi de finances 2027.

Les propositions et observations du patronat visent, entre autres, l'amélioration du climat des affaires. « En tant que la représentation patronale, UniCongo est venue avec les observations, les propositions par rapport à la loi de finances. Nous avons remis au niveau de la commission un document de quarante-huit pages dans lequel nous avons justifié nos propositions.

Nous les avons synthétisées et contextualisées, c'est à la commission de les regarder et d'en discuter puisqu'il y a des sujets qui sont très techniques, où il faut discuter avec les experts fiscaux », a expliqué Dieudonné Ndinga Moukala à la presse.

A la tête d'une délégation d'une douzaine de personnes, le président d'UniCongo pense que ces observations pourraient avoir des conséquences sur la loi de finances. Selon lui, après ce travail laborieux, il revient désormais à la commission Ecofin présidée par Maurice Mavoungou de l'examiner.

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« Nous avons parlé de la pénalisation, des droits d'enregistrement et même des taxes qui devraient se faire, il faut taxer le revenu que de taxer le chiffre d'affaires. Nous avons également parlé de la TVA et de la taxe unique sur les salaires.

Ce sont des points qui sont bien énumérés dans la loi des finances, mais nous, avec notre prisme de ceux qui sont sur le terrain, qui les pratiquent, c'était important de donner notre ressenti au niveau de la commission économie et finances », a résumé le chef de la délégation. Il espère qu'après discussion avec les experts sur les aspects fiscaux, le patronat aura gain de cause dans sa démarche.