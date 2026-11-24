Félix Tshisekedi, Président de la République, a officiellement lancé hier, lundi 23 novembre 2026, à Kinshasa, la 12ème édition du Forum Makutano, consacrée au secteur des Mines. Prévue jusqu'au 25 novembre prochain, cette rencontre de haut niveau réunit plusieurs personnalités, notamment des acteurs institutionnels, des partenaires financiers de l'Etat congolais et des opérateurs économiques autour du thème : "La souveraineté minière en actes". Dans son allocution solennelle, prononcée au seuil des assises, le Chef de l'Etat a souligné l'importance de faire de cette édition du Forum Makutano un instrument de réflexion et d'action au service du développement économique de la RDC.

"La République Démocratique du Congo occupe une place singulière dans l'économie mondiale des ressources naturelles. Les réseaux électriques, les véhicules électriques, les infrastructures numériques et nombre de technologies qui façonnent notre siècle reposent sur des métaux dont notre sous-sol recèle des réserves considérables. Notre pays assure près des trois quarts de la production minière mondiale de cobalt et figure parmi les principaux producteurs de cuivre. Il dispose également d'un potentiel important dans d'autres minerais stratégiques, notamment le lithium", a rappelé, avec insistance, Félix Tshisekedi. Concrètement, pour le Président de la République, à travers Makutano, la RDC doit parvenir à tirer son épingle du jeu en vue de redessiner son avenir économique.

"Notre pays a longtemps contribué à la richesse des industries du monde sans parvenir à retenir une part suffisante de la valeur créée pour assurer sa propre transformation économique. Ce paradoxe nous rappelle une vérité fondamentale : posséder une ressource naturelle ne signifie pas nécessairement maîtriser la valeur économique qu'elle génère.

Entre le minerai extrait et le produit industriel commercialisé se déploie toute une chaîne de valeur, mobilisant des capitaux, des technologies, des infrastructures et des compétences", a interpellé, vivement, dans son allocution le Président Félix Tshisekedi, lors du lancement des travaux de Makutano Mining, à Kinshasa, capitale de la RDC.

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DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR FELIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DU MAKUTANO MINING 2026

Kinshasa, 23 Novembre 2026

Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des Missions diplomatiques,

Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises, investisseurs, partenaires financiers et représentants de la société civile,

Madame Nicole Sulu, Fondatrice du Réseau Makutano,

Mesdames et Messieurs,

C'est avec un intérêt particulier que je prends part à cette 12ème édition du Forum Makutano, consacrée, pour la première fois, à un secteur aussi stratégique pour notre économie que celui des mines.

Je voudrais souhaiter la bienvenue à Kinshasa aux délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, et féliciter Madame Nicole Sulu ainsi que l'ensemble de son équipe pour la constance de leur engagement en faveur du dialogue entre les pouvoirs publics, les entrepreneurs et les investisseurs.

En swahili, Makutano signifie « rencontre - carrefour ». Depuis sa création, votre Forum a su donner à ce mot une portée concrète, en faisant de la rencontre entre les acteurs publics et privés un instrument de réflexion et d'action au service du développement économique.

En plaçant cette édition sous le thème « La souveraineté minière en actes », vous nous invitez à dépasser les seules considérations liées à l'exploitation de nos ressources naturelles, pour aborder une question fondamentale : celle de la place que notre pays entend occuper dans l'économie mondiale et de sa capacité à transformer ses richesses naturelles en une prospérité durable pour son peuple.

Mesdames et Messieurs,

La République Démocratique du Congo occupe une place singulière dans l'économie mondiale des ressources naturelles. Les réseaux électriques, les véhicules électriques, les infrastructures numériques et nombre de technologies qui façonnent notre siècle reposent sur des métaux dont notre sous-sol recèle des réserves considérables.

Notre pays assure près des trois quarts de la production minière mondiale de cobalt et figure parmi les principaux producteurs de cuivre. Il dispose également d'un potentiel important dans d'autres minerais stratégiques, notamment le lithium.

À mesure que s'accélèrent la transition énergétique, la transformation numérique et la compétition mondiale pour la sécurisation des approvisionnements, l'importance économique et géopolitique de notre pays ne cesse de s'affirmer.

Mais cette position privilégiée ne saurait, à elle seule, garantir la prospérité de notre Nation.

Pendant trop longtemps, l'abondance de nos ressources naturelles a contrasté avec la modestie des bénéfices que notre population en retirait. Nous avons exporté des minerais tout en important une grande partie des produits issus de leur transformation. Nous avons vu croître notre production sans que cette progression se traduise suffisamment par l'émergence d'un tissu industriel national, la création d'emplois qualifiés et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.

Autrement dit, notre pays a longtemps contribué à la richesse des industries du monde sans parvenir à retenir une part suffisante de la valeur créée pour assurer sa propre transformation économique.

Ce paradoxe nous rappelle une vérité fondamentale : posséder une ressource naturelle ne signifie pas nécessairement maîtriser la valeur économique qu'elle génère.

Entre le minerai extrait et le produit industriel commercialisé se déploie toute une chaîne de valeur, mobilisant des capitaux, des technologies, des infrastructures et des compétences.

C'est dans notre capacité à prendre progressivement une place plus importante dans cette chaîne que réside l'enjeu véritable de notre transformation économique. La question essentielle n'est donc plus seulement de savoir combien de minerais nous pouvons extraire, mais quelle richesse nous sommes capables d'en créer, quelle part nous pouvons en conserver et comment nous entendons la réinvestir au bénéfice des générations présentes et futures.

C'est précisément le sens que je donne à la souveraineté minière.

Mesdames et Messieurs,

La souveraineté minière ne saurait se résumer à la propriété de notre sous-sol. Si notre Constitution consacre la souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles, ce principe, à lui seul, ne nous a pas rendus prospères.

Elle ne se mesure pas davantage aux seuls volumes de production. Produire toujours plus, sans maîtriser la valeur, reviendrait à accélérer l'épuisement de ressources non renouvelables sans en tirer tous les bénéfices pour notre développement.

La véritable souveraineté minière réside dans notre capacité à transformer la richesse de notre sous-sol en puissance économique durable.

Elle suppose un État capable de définir des règles claires et de les faire respecter, de négocier des partenariats équilibrés, de développer des capacités nationales de transformation et de former les compétences dont notre industrie a besoin.

Elle exige, surtout, que les richesses produites bénéficient effectivement à la Nation, aux provinces et aux communautés locales.

Cette ambition ne s'oppose nullement à l'investissement privé ni aux partenariats internationaux. Elle en reconnaît, au contraire, le rôle indispensable.

Aucune industrialisation durable ne peut se construire sans capitaux, sans technologies, sans compétences et sans accès aux marchés. La souveraineté économique n'est donc pas synonyme de fermeture. Elle est la capacité de choisir librement nos partenaires, de définir nos priorités et de garantir un cadre juridique prévisible, équitable et respecté par tous.

Mais cette souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, dans la durée, par la solidité de nos institutions, la cohérence de nos politiques publiques et notre aptitude à convertir nos avantages naturels en véritables capacités productives.

C'est dans cet esprit que notre pays a engagé des évolutions importantes de sa politique minière.

Ces évolutions procèdent d'une même conviction : notre pays ne doit plus seulement être un grand producteur de minerais ; il doit devenir une économie capable d'en maîtriser davantage la transformation et la valorisation.

Je connais les exigences de cette ambition.

La première exigence est l'énergie. Le pays du fleuve Congo, qui détient l'un des plus grands potentiels hydroélectriques du monde, ne peut se résigner à voir ses usines manquer d'électricité. Raffiner exige des mégawatts fiables et compétitifs. Nous devons les produire, les transporter, et les échanger avec nos voisins.

La deuxième exigence est celle des infrastructures et de la connectivité. Un métal transformé au Lualaba doit rejoindre l'océan rapidement et à moindre coût, vers l'Atlantique comme vers l'océan Indien. Le corridor de Lobito, la modernisation de nos voies ferrées, la fluidité de nos frontières sont des leviers de compétitivité autant que de souveraineté.

La troisième exigence concerne le capital humain. Si nos minerais constituent une richesse stratégique, le talent et les compétences de notre jeunesse représentent notre ressource la plus précieuse. Je veux que, demain, les usines de Kolwezi et de Lubumbashi soient dirigées par des ingénieurs formés dans nos universités, et que nos entreprises soient présentes à chaque maillon de la chaîne, de la sous-traitance jusqu'au capital.

La quatrième exigence, enfin, est celle de la confiance. Elle repose sur la stabilité des règles, sur la lutte contre la corruption et les prélèvements indus, sur la transparence des contrats et des revenus. Elle repose aussi sur le respect de nos populations et de notre environnement. Une mine qui ferme doit laisser derrière elle autre chose qu'une terre blessée : des routes, des écoles, des centres de santé, des entreprises et des savoir-faire.

Elle exige également une traçabilité rigoureuse de nos ressources, afin de lutter contre la fraude et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement.

À cet égard, je ne peux évoquer nos richesses minières sans avoir une pensée particulière pour nos compatriotes de l'Est. Trop longtemps, des minerais congolais ont financé la violence contre des Congolais. Cela doit cesser. Chaque minerai qui quitte notre territoire doit pouvoir dire d'où il vient et à qui il a profité. La traçabilité n'est pas une contrainte administrative : c'est un instrument de paix.

Mesdames et Messieurs,

Cette ambition, nous ne la portons pas seuls.

La République démocratique du Congo et la Zambie partagent la même ceinture cuprifère, la même histoire minière, et aujourd'hui la même conviction : l'Afrique ne doit plus être seulement la mine du monde ; elle doit en devenir aussi l'atelier. Ce que la géologie a uni, nos politiques doivent l'industrialiser ensemble. Nos deux pays ne sont pas des concurrents ; ils sont complémentaires, par leurs ressources, leurs capacités industrielles, leurs réseaux d'énergie et de transport.

Plus largement, l'Afrique doit cesser de se faire concurrence par le bas, à coups de concessions fiscales et de normes affaiblies. Unis par la Zone de libre-échange continentale africaine, reliés par nos corridors, nous pouvons bâtir des chaînes de valeur régionales où chaque pays apporte ce qu'il fait de mieux.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, pour conclure, rappeler une responsabilité fondamentale qui incombe à notre génération.

Nos ressources minières sont, par nature, épuisables. Les gisements que nous exploitons aujourd'hui ne seront pas éternels.

Un jour viendra où l'histoire nous demandera ce que nous aurons fait de cette richesse exceptionnelle. Aurons-nous simplement accru les volumes extraits et les recettes immédiates ? Ou aurons-nous su bâtir, grâce à ces ressources, les fondations d'une économie plus forte, plus diversifiée et plus prospère ?

Pour ma part, je considère que notre devoir est de transformer une richesse qui s'épuise en un patrimoine qui demeure : des infrastructures durables, des compétences transmises, des industries compétitives, des institutions solides et des perspectives nouvelles pour notre jeunesse.

Le véritable héritage de nos mines ne sera pas la quantité de minerais que nous aurons extraits, mais ce que nous aurons construit grâce à eux.

Voilà le sens de notre ambition.

Voilà la responsabilité qui nous incombe.

Et voilà l'exigence qui doit désormais guider notre action collective.

Le Forum Makutano Mining 2026 s'est donné pour devise : « Mine. Refine. Define. » Extraire, transformer et définir.

Au-delà de ces trois mots, c'est une invitation à prendre pleinement notre destin économique en main : définir nos priorités, maîtriser davantage nos chaînes de valeur et construire la place que nous entendons occuper dans l'économie mondiale.

À la question qui accompagne cette devise, « Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? », ma réponse est simple : personne ne construira notre avenir à notre place.

Mais cette responsabilité nationale appelle une mobilisation collective : celle de l'État, des investisseurs, des entreprises congolaises et de nos partenaires internationaux.

Je souhaite donc que les travaux de ce Forum ne se limitent pas à dresser des constats ou à réaffirmer des ambitions que nous partageons déjà.

Qu'ils permettent de faire émerger des propositions concrètes, des investissements crédibles et des partenariats durables. Qu'ils contribuent à lever les obstacles qui freinent notre industrialisation et à ouvrir de nouvelles perspectives de formation, d'emploi et de création de valeur.

Et surtout, qu'ils nous rapprochent de cette ambition essentielle : faire de la richesse de notre sous-sol un fondement durable de la prospérité de notre peuple. C'est sur ces mots, et avec confiance dans notre capacité collective à relever ce défi, que je déclare officiellement ouverts les travaux du Forum Makutano Mining 2026.

Que vive Makutano,

Que vive la République Démocratique du Congo,

Et que vive l'Afrique, forte et prospère !

Je vous remercie.