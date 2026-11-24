La Tunisie renforce sa position sur le marché asiatique de l'huile d'olive. Elle est désormais le troisième fournisseur de la Corée du Sud en volume, derrière l'Espagne et l'Italie, selon les données des douanes sud-coréennes.

Entre janvier et octobre 2026, les importations sud-coréennes d'huile d'olive tunisienne ont atteint 535 tonnes, contre 143 tonnes durant la même période de 2025, soit une progression de près de 3,7 fois, selon un communiqué publié lundi sur la plateforme de communication du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

La valeur de ces importations a également enregistré une hausse significative, passant de 1,15 million à 3,26 millions de dollars durant la période considérée.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la présence des produits tunisiens sur le marché sud-coréen et à promouvoir leur qualité et leur compétitivité, l'ambassade de Tunisie à Séoul a organisé, le 20 novembre 2026, une manifestation promotionnelle intitulée « Taste of Tunisia » (Une saveur de Tunisie), à la résidence de l'ambassadeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement a été organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'olivier, célébrée le 26 novembre de chaque année. Cette journée a été proclamée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) en 2019, à la suite d'une initiative à laquelle la Tunisie a contribué.

La manifestation a réuni plusieurs importateurs, distributeurs, détaillants ainsi que des représentants des médias sud-coréens. Elle a permis de mettre en avant les qualités de l'huile d'olive tunisienne extra vierge, ses spécificités, son héritage historique et son potentiel commercial sur le marché coréen.

L'événement a été organisé en collaboration avec la société AL SILKROAD et sa marque spécialisée dans l'huile d'olive tunisienne haut de gamme, OLiBiBi. Ce partenariat vise à favoriser la diffusion du produit tunisien et à développer ses opportunités de commercialisation auprès des consommateurs sud-coréens.

Cette progression des exportations tunisiennes vers la Corée du Sud témoigne du renforcement de la position de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés internationaux. Elle ouvre également de nouvelles perspectives aux exportateurs tunisiens pour consolider leur présence en Asie et tirer profit de la demande croissante pour les huiles d'olive de qualité supérieure.