La pollution du lac de Bizerte et le retard de son projet de réhabilitation ont été au coeur de l'intervention de la députée Syrine Boussandel, lundi 23 novembre 2026. Lors de la séance plénière consacrée à la mission du ministère de l'Environnement, elle a dénoncé les rejets des installations d'assainissement et des usines de la région, tout en alertant sur les difficultés des pêcheurs.

Pollution du lac de Bizerte : les rejets de l'ONAS et des industriels dénoncés

La députée a pointé les rejets de l'Office national de l'assainissement (ONAS) à Menzel Jemil, Menzel Abderrahmane et Menzel Bourguiba. Elle a également mis en cause les effluents industriels provenant des usines implantées dans la région, notamment ceux de la Société tunisienne de sidérurgie, El Fouladh.

Selon son intervention, ces différentes sources de pollution aggravent la situation environnementale du lac. Elles suscitent aussi de fortes inquiétudes pour les activités de pêche. À ce sujet, Syrine Boussandel a évoqué des pêcheurs qui passent des nuits entières en mer sans parvenir à réaliser de prises.

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Une enveloppe de 320 millions de dinars et des travaux en retard

Syrine Boussandel s'est interrogée sur le devenir de l'enveloppe de 320 millions de dinars consacrée au lac de Bizerte. Elle a demandé des précisions sur l'avancement des travaux, notamment ceux des réseaux d'assainissement à Menzel Abderrahmane, Jarzouna et Menzel Jemil.

Pour la députée, ces infrastructures nécessitent une réhabilitation globale. Elle a, par ailleurs, affirmé que le taux d'avancement du projet restait inférieur à 5 %, alors que la fin de l'année approche.

Face à ce retard, elle a demandé quelles mesures seraient prises à l'encontre de l'entreprise chargée des travaux, à laquelle elle reproche de ne pas respecter ses engagements.

Une visite ministérielle demandée à Bizerte

Pour constater la situation sur le terrain, la députée a appelé à organiser une visite ministérielle à Bizerte, en coordination avec les autorités régionales et la société civile.

Elle a également plaidé pour une meilleure coordination entre les ministères de l'Environnement et de l'Équipement. L'objectif est de raccorder les nouveaux quartiers résidentiels proches du pont de Bizerte au réseau de l'ONAS avant le lancement des travaux de revêtement des routes.