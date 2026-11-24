La Tunisie entend progressivement abandonner l'enfouissement des déchets au profit de leur valorisation, notamment à travers la production d'énergie et de combustibles alternatifs. C'est ce qu'a annoncé, ce lundi au Bardo, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, lors de l'examen du budget de son département pour 2027.

En réponse aux interventions des députés et des membres du Conseil national des régions et des districts, le ministre a indiqué que plusieurs expériences sont déjà engagées dans le pays. Le centre de Béja s'oriente vers la valorisation des déchets, celui de Sousse produit de l'électricité à partir de ces derniers, tandis que le centre de Djerba est entré en exploitation et devrait être inauguré prochainement.

Le ministère prépare par ailleurs trois à quatre nouveaux projets, dont la fermeture et la réhabilitation de la décharge d'Agareb, dans le gouvernorat de Sfax. Cette opération constituera une première dans le cadre de la nouvelle approche adoptée par le département. Le pays compte également 62 centres de collecte et de transfert des déchets, destinés à rapprocher les points de collecte des municipalités et à réduire les distances de transport.

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Concernant les autres catégories de déchets, Habib Abid a annoncé un projet de gestion des déchets industriels à Jeradou, dont la préparation est à un stade avancé, ainsi qu'un programme élaboré avec le ministère de la Santé pour équiper les hôpitaux de dispositifs adaptés au traitement des déchets médicaux.

Plus de 53.000 tonnes de déchets de construction et de démolition ont également été collectées cette année dans neuf gouvernorats, a-t-il précisé, annonçant la poursuite de cette opération en coordination avec le ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Le ministre a, en outre, fait état de la préparation d'un projet de décret encadrant la production et le transport de combustibles alternatifs issus de déchets non dangereux, destinés notamment aux cimenteries. Des discussions avec les industriels ont déjà permis de constater leur disposition à acheter ces combustibles.

La stratégie prévoit également la récupération des matières recyclables, notamment le plastique et les fils métalliques, ainsi que la valorisation des déchets organiques pour produire de l'énergie ou des produits destinés à l'agriculture.

À Djerba, cette démarche devrait permettre de valoriser plus de 150 tonnes de matières, avec des contrats conclus avec des agriculteurs pour exploiter les produits issus de ce processus.

À travers ces projets, le ministère entend réduire les quantités de déchets enfouies, renforcer leur valorisation économique et limiter leur impact sur l'environnement et la santé publique.