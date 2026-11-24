Le ministre de l'Environnement Habib Abid a annoncé que son département oeuvre à la mise en oeuvre d'un programme intégré visant à protéger le littoral tunisien contre l'érosion marine et à stabiliser les dunes de sable, grâce notamment à des financements internationaux de 61 millions d'euros des Pays-Bas (environ 200 millions de dinars) et de 25 millions d'euros de l'Allemagne (environ 83 millions de dinars).

Intervenant en réponse aux questions des députés de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et des membres du Conseil National des Régions et des Districts, lors de la séance plénière commune consacrée, ce lundi, à l'examen du budget du ministère de l'Environnement pour 2027, le ministre a précisé que le financement néerlandais sera consacré aux travaux de rechargement des plages en sable.

Quant au financement allemand, actuellement en cours de mobilisation, il servira à financer des travaux de protection du littoral, notamment par la mise en place d'enrochements.

Des interventions spécifiques dans les gouvernorats de Gabès et de Sfax

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Concernant le gouvernorat de Gabès, Habib Abid a indiqué qu'un programme d'intervention spécifique a été mis en place, avec des financements de 9 millions d'euros (environ 30 millions de dinars) destinés à la protection de son littoral, auxquels s'ajoutent 3 millions d'euros (environ 10 millions de dinars) provenant du Fonds vert pour le climat. Il a affirmé que le ministère entend poursuivre et élargir les interventions dans cette région.

Par ailleurs, le ministre a annoncé la préparation d'une étude consacrée à la protection du littoral du gouvernorat de Sfax, sur le tronçon reliant Gergour à Mahres. Il a souligné qu'aucune étude globale ne couvre actuellement cette zone. Le ministère prévoit ainsi de soumettre le cahier des charges aux parties concernées avant de lancer l'élaboration de cette étude.

S'agissant de la stabilisation des dunes de sable, le ministre a précisé que son département procède actuellement à l'identification des zones nécessitant des interventions, en tenant compte des spécificités naturelles de chaque site.

Il a notamment expliqué que certains endroits, à l'instar de Zouaraâ, ne sont pas concernés par les opérations de prélèvement et de redistribution du sable, dans la mesure où la nature des problèmes environnementaux qui s'y posent diffère de celle observée dans d'autres régions. D'autres sites bénéficieront, en revanche, d'interventions destinées à stabiliser les dunes.

Plus de 50 millions de dinars pour la ceinture verte en 2027

Abordant la question de la biodiversité, Habib Abid a présenté le projet de la ceinture verte comme l'un des principaux programmes du ministère dans ce domaine. Plus de 50 millions de dinars devraient être mobilisés en 2027 pour poursuivre sa réalisation, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et plusieurs organisations internationales.

Le ministre a également évoqué la poursuite des programmes de plantation d'arbres et de création d'espaces verts. Il a toutefois fait état de difficultés financières liées à la gestion des parcs, malgré la réalisation d'une quinzaine de ces espaces dans différentes régions du pays.

À ce sujet, il a proposé de confier leur gestion aux municipalités ou d'en déléguer l'exploitation au secteur privé, selon des formules adaptées.

Enfin, Habib Abid a réaffirmé l'engagement de son département à poursuivre les programmes de protection du littoral et de réhabilitation des zones endommagées, en mobilisant les financements internationaux et en les orientant vers les projets environnementaux prioritaires.