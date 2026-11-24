Avec près de 300 entreprises, jusqu'à 130.000 emplois directs et des exportations avoisinant 3,9 milliards d'euros, l'industrie automobile tunisienne se veut un pilier des échanges extérieurs et de l'activité industrielle. À l'occasion de « Sapri 2026 », les perspectives de la filière mettent en évidence une ambition plus large : franchir un nouveau cap technologique, attirer davantage d'investissements, diversifier les débouchés vers l'Afrique et préserver les acquis d'une intégration industrielle étroitement liée au marché européen, dans un contexte de profondes mutations réglementaires et concurrentielles.

Le secteur tunisien de la mobilité entend consolider sa position dans les chaînes de valeur internationales. C'est dans cette perspective que se tient la 10e édition du Salon international de la pièce de rechange, des équipements et des services industriels (Sapri 2026), organisée par le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) sous l'égide du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Au-delà de sa dimension commerciale, « Sapri 2026 » constitue une occasion de mettre en lumière les enjeux de transformation industrielle, notamment dans le secteur de la mobilité, qui regroupe les activités automobiles, aéronautiques, navales et électroniques dédiées aux transports.

Des exportations de 3,9 milliards d'euros

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Le secteur automobile occupe aujourd'hui une place stratégique dans le tissu industriel national. Avec près de 300 entreprises et entre 120.000 et 130.000 emplois directs, il représente l'une des principales filières exportatrices du pays. Selon les données présentées par Meriem Loumi, présidente de la Tunisian Automotive Association (TAA), les exportations du secteur atteignent environ 3,9 milliards d'euros. Cette orientation vers les marchés extérieurs demeure particulièrement marquée : près de 90 % de la production du secteur est destinée à l'exportation, dont environ 81 % vers l'Europe.

La filière repose sur un tissu diversifié d'entreprises intervenant dans les composants électriques et mécaniques, l'électronique, la plasturgie, les textiles techniques, ainsi que dans des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment la recherche et développement et l'ingénierie logicielle. Cette évolution témoigne d'un changement progressif du positionnement industriel de la Tunisie. Le pays ne se limite plus à la fabrication de composants et à la sous-traitance traditionnelle. Il développe également des compétences technologiques intervenant directement dans la conception des véhicules de nouvelle génération.

« Les voitures du futur sont des smartphones sur roues », a souligné Meriem Loumi, mettant en évidence la contribution des compétences tunisiennes au développement des systèmes électroniques et des solutions intelligentes intégrées aux véhicules. Cette montée en gamme représente un levier important pour améliorer la valeur ajoutée locale et renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux. Le développement de cette filière s'appuie également sur des partenariats internationaux, notamment avec l'Allemagne.

Cette coopération a été au centre d'une table ronde réunissant des représentants des clusters industriels tunisiens autour des retombées du partenariat tuniso-allemand. Le projet « Partenariats pour l'emploi et l'appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie », mis en oeuvre par la GIZ dans le cadre de l'Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), vise précisément à améliorer les conditions d'investissement, à renforcer les capacités des entreprises et à favoriser la création d'emplois.

L'enjeu est de consolider la place de la Tunisie comme plateforme industrielle et d'approvisionnement, en s'appuyant sur plusieurs atouts : sa proximité géographique avec l'Europe, son ouverture sur les marchés africains et la disponibilité de compétences qualifiées. Le pays compte notamment près de 60.000 diplômés de l'enseignement supérieur chaque année.

Selon Loumi, cette coopération a notamment permis de soutenir la mise en oeuvre des pactes de compétitivité sectoriels. Celui consacré à l'industrie automobile figure parmi les premières initiatives engagées. Il a permis, selon les chiffres avancés lors de la rencontre, de générer 50.000 emplois et de mobiliser 1,5 milliard d'euros d'investissements. Ces résultats illustrent le rôle que peuvent jouer les partenariats institutionnels et industriels dans le renforcement des capacités productives nationales.

La formation constitue un autre axe majeur de cette coopération. À travers la Tunisian Automotive Management Academy (Tama), la filière automobile a bénéficié d'un dispositif destiné à adapter les compétences aux exigences des constructeurs et des équipementiers internationaux. L'académie a accompagné 3.200 personnes et 76 entreprises, tout en développant 80 modules de formation spécialisés. L'objectif est notamment de renforcer la maîtrise des normes et des certifications internationales indispensables pour accéder aux chaînes d'approvisionnement des grands donneurs d'ordre.

L'ouverture africaine, un relais de croissance à consolider

Parallèlement au marché européen, les entreprises tunisiennes cherchent à diversifier leurs débouchés et à tirer profit des perspectives offertes par l'intégration économique africaine. La participation de la « Tunisian Automotive Association à « l'African Association of Automotive Manufacturers » (Aaam) s'inscrit dans cette orientation. Cette organisation oeuvre à la structuration d'un écosystème automobile africain, en s'intéressant notamment aux questions de logistique, aux chaînes de valeur, aux groupes motopropulseurs, à l'innovation et à la coordination entre les différents pays.

La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pourrait, à cet égard, offrir de nouvelles perspectives aux équipementiers tunisiens, à condition de renforcer les capacités de production, la compétitivité des entreprises et les infrastructures logistiques. La Tunisie dispose déjà d'un savoir-faire reconnu dans les composants automobiles et les compétences techniques, qu'elle pourrait davantage valoriser à l'échelle régionale. Cette dynamique de développement reste confrontée à des défis importants, notamment ceux liés à l'évolution du cadre réglementaire européen.

Lors de son intervention, Meriem Loumi a attiré l'attention sur les conséquences potentielles de l'Industrial Accelerator Act (IAA), un projet européen susceptible de modifier les conditions d'accès aux marchés et les règles relatives à l'origine des composants intégrés dans certains produits industriels, notamment les véhicules électriques. Pour la filière tunisienne, fortement dépendante du marché européen, ces évolutions représentent un enjeu stratégique. La mise en place de nouvelles exigences en matière de contenu local ou d'origine des composants pourrait fragiliser les relations industrielles construites entre les entreprises tunisiennes et les constructeurs européens.

La question est d'autant plus importante que le modèle industriel tunisien repose largement sur la complémentarité avec les chaînes de production européennes. Les équipementiers implantés en Tunisie fournissent des composants et des solutions intégrés dans les véhicules commercialisés par les grands constructeurs du continent. Face à ce risque, la présidente de la TAA appelle à renforcer le dialogue avec les partenaires européens afin de préserver les acquis de cette coopération et de maintenir une logique de complémentarité industrielle. Le véritable enjeu consiste désormais à transformer les acquis industriels en avantages compétitifs durables. La capacité de la Tunisie à consolider son intégration dans les chaînes de valeur européennes et africaines déterminera, en grande partie, les perspectives de croissance et d'emploi de cette filière, a-t-elle conclu.