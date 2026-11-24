Simplification des procédures, accès au financement, stabilité fiscale et prévisibilité du cadre juridique figurent parmi les conditions indispensables à l'amélioration du climat des affaires en Tunisie. Lors d'un panel organisé dans le cadre de « Sapri 2026 », M'hamed Ben Abid, directeur général du suivi et de l'évaluation des réformes au ministère de l'Économie et de la Planification, a plaidé pour un moratoire fiscal et réglementaire afin de donner aux investisseurs la visibilité nécessaire à leurs projets et de renforcer les capacités des PME à conquérir de nouveaux marchés.

La dixième édition du Salon international de la pièce de rechange, des équipements et des services industriels (Sapri) a consacré un panel sur le climat des affaires et les réformes à envisager pour le rendre plus attractif. « Aujourd'hui, il est important de consolider le tissu de nos PME et de les aider à se développer à travers une stratégie ciblée », a déclaré M'hamed Ben Abid, directeur général du suivi et de l'évaluation des réformes au ministère de l'Économie et de la Planification.

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Il s'exprimait lors du panel consacré au « Climat des affaires et investissement dans l'industrie tunisienne », organisé en marge de la 10e édition du Salon international de la pièce de rechange, des équipements et des services industriels, qui s'est tenu récemment à Tunis, à l'initiative du Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime).

Le responsable a notamment souligné l'importance de l'environnement des affaires, de la simplification du parcours de l'investisseur et de l'accès au financement.

Il a également pointé les difficultés rencontrées par les PME pour accéder aux marchés publics. Bien que la législation leur réserve une part conséquente de ces marchés, ces entreprises peinent à en décrocher, notamment en raison de leurs difficultés de financement.

« Notre objectif est de permettre à nos PME d'accéder à l'international et de conquérir de nouveaux marchés, notamment sur le continent africain », a ajouté Ben Abid.

Les échanges ont également porté sur les investissements étrangers et les obstacles qui continuent de freiner leur développement. À cet égard, les intervenants ont insisté sur la nécessité de stabiliser le cadre réglementaire et les orientations fiscales afin de rassurer les investisseurs potentiels et de leur offrir une visibilité suffisante pour planifier leurs projets à moyen et long terme.

Intervenant au cours du débat, Ben Abid a également évoqué les efforts engagés pour diversifier les partenariats économiques de la Tunisie. « Nous travaillons avec les différentes parties prenantes, notamment la Fipa, afin de diversifier nos partenariats, tout en préservant et en consolidant nos partenariats classiques. L'objectif est notamment d'atténuer les risques liés aux nouvelles législations européennes en matière d'exportation », a-t-il indiqué.

Une loi révolutionnaire ?

S'agissant de la fiscalité, le responsable a plaidé en faveur d'un moratoire fiscal et d'une plus grande stabilité des taux d'imposition. « Nous demandons que les taux restent stables pendant au moins trois ans, afin de donner aux investisseurs la visibilité nécessaire pour se projeter », a-t-il précisé.

Abordant la question du cadre juridique de l'investissement, Ben Abid a estimé que la priorité devait être accordée à la stabilité de la législation plutôt qu'à l'adoption systématique de nouveaux textes.

« Aujourd'hui, tout le monde réclame une nouvelle loi sur l'investissement. Pourtant, la loi de 2016 était innovante et conforme aux standards internationaux. C'était une loi révolutionnaire, mais, malheureusement, ses textes d'application, notamment les décrets relatifs aux incitations, sont restés le maillon faible du dispositif réglementaire.

Il aurait fallu amender directement les décrets tout en maintenant la même loi, afin de préserver la stabilité du cadre juridique. La loi sur l'investissement, qui compte une trentaine d'articles, fixe les grandes orientations. Je pense que nous devons instaurer ce moratoire et éviter de modifier les taux, le cadre réglementaire et les dispositifs d'incitation. Les investisseurs ont avant tout besoin de stabilité et de visibilité », a-t-il conclu.