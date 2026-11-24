La simplification des démarches administratives, la digitalisation du parcours de l'investisseur et la stabilité du cadre réglementaire et fiscal constituent des leviers essentiels pour améliorer le climat des affaires. Manel Rouiss, DGA de l'Apii, revient sur les réformes engagées et les attentes des investisseurs en matière de visibilité et d'accompagnement.

Lors de ce panel consacré aux réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires en Tunisie, Manel Rouiss, directrice générale adjointe (DGA) de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii), a mis l'accent sur la nécessité d'offrir aux investisseurs une meilleure visibilité sur l'environnement des affaires, notamment en matière de procédures administratives, ainsi que sur leurs droits et obligations.

Elle a souligné que tout investisseur souhaitant concrétiser un projet a besoin d'une vision claire des différentes démarches à accomplir. Or, la multiplicité des intervenants dans le processus de création d'entreprise complexifie souvent le parcours de l'investisseur.

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Pour y remédier, elle a notamment évoqué le projet national de mise en place d'un portail unique destiné aux investisseurs. Cette plateforme digitale devrait permettre de centraliser les principales démarches, depuis la déclaration du projet jusqu'à la constitution juridique de l'entreprise et son immatriculation. Développé en étroite collaboration avec les différentes institutions de l'écosystème de l'investissement, notamment la Tunisia Investment Authority (TIA), ce dispositif est déjà mis en place, et sera bientôt opérationnel, a-t-elle précisé.

La DGA de l'APII a également insisté sur la nécessité de simplifier les procédures administratives, particulièrement celles liées aux autorisations requises pour la réalisation des projets. Elle a relevé que le nombre important d'autorisations et la diversité des intervenants constituent encore des contraintes majeures pour l'investissement et la création d'entreprises.

Un autre enjeu fondamental concerne la stabilité du cadre réglementaire et fiscal. Selon Manel Rouiss, les investisseurs ont besoin d'une visibilité à moyen et long terme, idéalement sur une période d'au moins cinq ans, afin de pouvoir planifier leurs projets dans des conditions prévisibles. Les changements fréquents des textes régissant l'investissement, ainsi que les modifications récurrentes des dispositions fiscales à travers les lois de finances successives peuvent fragiliser cette visibilité et constituer un frein à l'investissement.

Dans ce contexte, elle a rappelé le rôle d'accompagnement assuré par l'APII auprès des investisseurs, tout au long du cycle de réalisation de leurs projets. Malgré les contraintes liées au cadre réglementaire existant, l'Agence s'attache à informer les porteurs de projets sur les différentes démarches et autorisations nécessaires, et à les orienter dans leurs parcours administratifs.

Cet accompagnement de proximité s'appuie sur un réseau couvrant les 24 gouvernorats du pays, avec des interlocuteurs uniques chargés de faciliter les démarches des investisseurs et de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets.