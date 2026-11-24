Des salles de jeux aux foyers tunisiens, GTA 6 s'impose comme l'événement culturel de cette fin d'année. Mais derrière l'enthousiasme des fans se posent des questions sur la violence du jeu et son attrait auprès des mineurs.

Peu importe l'état du monde et les risques de conflits, la COP qui se tient en Turquie, le sommet entre Xi Jiping, Trump et Poutine, l'évènement de la semaine et même du «siècle», renchériront les plus fanatiques, c'est la sortie du jeu GTA 6 (Grand Theft Auto) réputé pour être le jeu le plus cher de l'histoire avec près de 2 milliards de dollars dépensés par l'éditeur Rockstar Games.

Pourquoi c'est un évènement ? Tout simplement parce que les fans ont dû attendre 13 ans après la sortie de GTA 5. Entretemps, ces joueurs sont devenus adultes ou jeunes adultes et ils sont d'un coup rattrapés par leur univers. Certains ont même décidé de poser leurs congés pile à la sortie du jeu le 18 novembre pour pouvoir se consacrer à ce jeu. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ce GTA ? Pourquoi est-il si particulier ?

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Au départ, c'est un vol de voiture. Pour les profanes Grand Theft Auto (GTA) signifiant littéralement «vol qualifié de voitures», et ça donne déjà le ton de ce jeu parfois très violent et qui n'est pas adapté à un public non averti ou de moins de 18 ans. Le jeu se déroule dans un décor californien (précisément Los Angeles, transformée en la ville fictive de Los Santos) et le joueur peu y incarner un criminel avec pour objectif de grimper dans les rangs de la Mafia. Pour parodier l'expression française, pas très musulman comme jeu, d'autant plus que cet univers jouit d'une liberté totale, le joueur peu tuer, ou écraser un passant sans raison et le monde semble en raffoler.

À sa sortie en 2013, GTA 5 avait été vendu à plus de 200 millions d'exemplaires à travers le monde et généré près de 8 milliards de dollars de bénéfices, soit à peu près le PIB d'un pays comme le Liechtenstein.

Mohamed, 38 ans, ne sort pratiquement plus de chez lui depuis le 18 novembre, date de sortie du jeu. «Je passe des nuits blanches à jouer», nous confie-t-il. Pour cet adulte, le jeu devient quasiment une priorité.

«C'est un événement que j'attends depuis plus de dix ans ! Je me revois encore jouer à GTA dès l'époque de la PS2. Si j'en suis autant fan, c'est parce qu'on a l'impression d'évoluer dans un véritable monde ouvert où tout continue de vivre et de bouger : même quand tu ne joues pas, le monde ne s'arrête pas de tourner. L'univers de GTA est tout simplement exceptionnel de manière générale», nous explique-t-il avec enthousiasme.

Pour GTA 6, les joueurs ont été séduits par un scénario grand film, avec cette touche d'humour et de dérision sur le mode de vie américain. Pour Mohamed, tout est génial mais avec un regret tout de même.

«Vu que les fans de la première heure ont grandi, se sont mariés, et ont des conjoints qui s'impatientent parfois, j'aurais aimé voir un mode coopératif où l'on peut jouer à deux... j'aurais peut-être alors pu convaincre ma moité de jouer avec moi», dit-il.

Dans nos aOn a joué pour vous. Même si nous sommes aux jeux vidéo ce qu'un manchot est à un concours de piano, nous nous sommes prêté à l'exercice pour les besoins de cet article. Dans une «Game zone» (salle de jeux) à Boumhel (banlieue sud de Tunis), le jeu est installé dans 90% des postes. «Tout le monde demande le jeu, il n'y a plus que deux postes dédiés à Fifa [le jeu de football]», nous explique le gérant des lieux, qui facture 4 dinars de l'heure. Nous nous enfonçons dans un des fauteuils devant un écran, dans une salle où odeurs de sueurs et odeurs de tabac se disputent la première place.

Les premières scènes du jeu ne laissent aucun doute sur la suite : violence, images obscènes et misogynes et où le héros est un caïd de la mafia locale. Notre première mission est de larguer des substances illicites en mer pour qu'un hélico puisse les récupérer. Au bout de quelques minutes, nous décrochons, et remercions le gérant. «Tu ne peux pas jouer si tu n'as pas 18 ans», explique-t-il à un jeune garçon qui voulait essayer le jeu. «Tu demandes systématiquement aux jeunes de présenter une carte d'identité pour t'assurer de leur âge ?» «Oui, bien sur», me répond-il.

Mais de ce que nous avons pu constater sur place, peu ont véritablement 18 ans et plus. La plupart ne dépassent pas les 16 ans.