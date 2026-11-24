L'Etoile Sportive du Sahel a annoncé, lundi soir, la résiliation à l'amiable du contrat de son entraîneur français Christian Bracconi, à l'issue d'un accord définitif entre les deux parties portant sur le règlement de l'ensemble des dus financiers.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le club sahélien a précisé que cet accord vise à clôturer définitivement le dossier, à préserver les intérêts de l'Etoile et à éviter tout éventuel litige ou contentieux ultérieur.

La direction du club a, par ailleurs, adressé ses remerciements à Christian Bracconi pour les efforts déployés durant son passage à la tête de l'équipe.

Cette décision intervient au lendemain de la défaite concédée par la formation étoilée face à l'US Monastir (0-2), samedi, dans le derby du Sahel comptant pour la 8e journée du championnat de Ligue 1.

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Arrivé le 14 juillet dernier pour un contrat de deux saisons, le technicien français n'aura pas réussi à redresser durablement la situation sportive de l'équipe sahélienne. Après sept matches de championnat, l'Etoile occupe la 12e place du classement avec huit points, récoltés à la faveur de deux victoires, deux matches nuls et trois défaites, pour 8 buts marqués et 10 encaissés (en attendant son match à rejouer face à l'AS Marsa).