La chanteuse française Chimène Badi se produira le samedi 5 décembre à Tunis, accompagnée par l'Orchestre symphonique tunisien, a annoncé le Théâtre de l'Opéra de Tunis.

Le concert aura lieu à 19h00 dans la grande salle du Théâtre de l'Opéra à la Cité de la culture, sous la direction du chef d'orchestre Shady Garfi.

Révélée au début des années 2000 avec le titre « Entre nous », la chanteuse présentera, durant une heure et demie, plusieurs de ses succès, dont « Je viens du Sud » et « Le jour d'après ». Son répertoire mêle chanson française à textes, soul et gospel, selon le communiqué du Théâtre de l'Opéra de Tunis.

Ce concert s'inscrit dans la programmation de l'Orchestre symphonique tunisien, qui a récemment présenté un spectacle en hommage à Michael Jackson dans la même salle.

Les billets sont proposés entre 40 et 120 dinars tunisiens. Ils sont disponibles aux guichets de la Cité de la culture et sur la plateforme de vente en ligne du Théâtre de l'Opéra de Tunis.