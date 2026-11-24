C'est l'une des compagnies pionnières du théâtre dansé en Syrie, fondée dans les années 90. Ses spectacles chorégraphiques sont inspirés du patrimoine historique et culturel syrien et arabe. D'ailleurs, son nom fait référence à une ancienne divinité du Proche-Orient, associée à l'amour, à la fertilité, à la culture et aux arts.

Le coup d'envoi de la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage a été donné le 21 novembre au Théâtre de l'Opéra de Tunis. Il y a eu d'abord la cérémonie d'ouverture avec la présentation des différentes sections et des oeuvres programmées puis les hommages et les couronnements. Ensuite la troupe syrienne Enana a été accueillie. C'est l'une des compagnies pionnières du théâtre dansé en Syrie, fondée dans les années 90. Ses spectacles chorégraphiques sont inspirés du patrimoine historique et culturel syrien et arabe. D'ailleurs, son nom fait référence à une ancienne divinité du Proche-Orient, associée à l'amour, à la fertilité, à la culture et aux arts.

Près de trente danseurs ont été réunis sur scène pour le spectacle intitulé « Soleil d'Orient... Une seule terre, un seul coeur ». Il s'agit de huit tableaux chorégraphiques sur environ 75 minutes, sous la direction de Jihed Mofleh, également fondateur de la troupe. Loin d'être une simple succession de séquences folkloriques dansées, le spectacle est construit autour d'une dramaturgie visuelle et symbolique avec une véritable progression narrative. Il se situe à la rencontre de trois disciplines : la danse, le théâtre et l'histoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un danseur seul apparaît d'abord. Un corps livré à l'immensité de la scène et qui semble chercher son équilibre. D'autres danseurs l'ont rejoint dans une chorégraphie évoquant la lutte, une tentative de résistance face à une force invisible. La mer déchaînée et le ciel chargé de nuages se dessinent en arrière-plan, accentuant cette atmosphère d'incertitude. Ce mouvement symbolique incarne d'emblée des individus, voire un peuple confronté aux épreuves de l'Histoire, mais jamais brisé. Il tire sa force de son unité et de la gloire ineffaçable de son passé. Le soleil levant est apparu sur l'écran, encore dissimilé par les nuages mais s'annonçant comme promesse de renaissance. Après le langage du corps vient celui de la parole et du récit. Des passages poétiques en arabe littéraire soutenu ont introduit chacune des prestations qui ont suivi. Le mot phénix mentionné explicitement souligne davantage la résilience comme fondement du spectacle.

Chacun des tableaux était centré sur une ville ou une région, révélant une facette de la Syrie avec ses couleurs, ses traditions, ses musiques et ses danses. Le mouvement collectif qui accompagne les chants et hymnes enregistrés reprend différents épisodes de l'histoire syrienne, d'où la diversité des expressions artistiques. Les singularités régionales ont ainsi nourri l'écriture chorégraphique et dramaturgique du spectacle. Elles ont mis en valeur la richesse qui construit l'identité plurielle du pays.

Le spectacle a donc fait le tour de Damas, Alep, Lattaquié, Palmyre, Hama, Bosra, Raca et le désert syrien. Les danseurs ont arboré des costumes traditionnels revisités avec une liberté créative assumée. Les chorégraphies ont allié les danses traditionnelles syriennes et arabes aux danses contemporaines et même au ballet. Des monuments emblématiques de chaque cité chantée ont défilé sur les écrans. Sans se réduire à des images décoratives, ils inscrivent chaque tableau dans sa profondeur historique et rappellent que les corps des artistes évoluent dans un espace symbolique plus vaste que les planches, plus étendu que le temps d'une soirée. La scène s'est alors faite un espace de dialogue entre les corps vivants et les pierres chargées d'histoire. Cet arrière-plan visuel est ainsi le prolongement de l'identité que les danseurs donnent à voir et à ressentir.

C'est une preuve que les périples passent, les pierres demeurent et la culture continue de se transmettre en dépit de tout. D'ailleurs, l'un des personnages marquants de ce spectacle est un vieillard courbé sur sa canne, qui porte le poids des années, mais aussi celui d'une mémoire qui refuse de se taire. Il apparait comme le gardien d'un héritage, le témoin d'un passé dont il transmet les souvenirs de gloire aux générations présentes.

On aurait pu reprocher à Enana de ne pas utiliser de vraies photographies des sites historiques et d'avoir eu recours à une reconstitution numérique. Or, ces images incarnent également une scénographie métaphorique. En effet, à mesure que la musique gagne en rythme et en intensité et que l'ambiance devient de plus en plus joviale, on voit les nuages se dégager et le ciel sortir de sa torpeur. Le soleil, d'abord dissimulé, amorce lentement son ascension vers le zénith. La lumière qui a gagné les écrans à la fin du spectacle illustre alors la capacité à se relever des épreuves et l'espoir d'un avenir meilleur.

Enana ne s'est donc pas contentée de reproduire des danses anciennes ou de présenter des costumes traditionnels. Il s'agit de transformer un héritage en langage scénique contemporain. C'est une pièce sur la résistance et la continuité, celle d'une nation qui, en dépit des turbulences, puise dans son histoire et son patrimoine les ressources de son renouveau. Des figures historiques célèbres aux sites emblématiques, et des traditions folkloriques aux expressions contemporaines, le spectacle fait de la danse une matière vivante, capable de porter les traces d'une mémoire collective et de donner corps à la mosaïque culturelle qui forge la Syrie. Le spectacle est, en effet, une métaphore de l'unité dans la diversité, quand plusieurs identités, plusieurs voix se retrouvent dans un même espace de partage.

La synchronisation des mouvements illustre la fusion des identités individuelles au sein d'un corps collectif, d'une identité collective où il est possible de construire une unité sans effacer les différences. Le titre « Soleil d'Orient... Une seule terre, un seul coeur » prend alors tout son sens. C'est une seule terre, traversée par une pluralité d'histoires, mais portée par un même souffle collectif. Le patrimoine s'est fait, de la sorte, une force créatrice et l'art s'est montré comme acte de mémoire et de résistance culturelle. Enana a ainsi donné à cette soirée d'ouverture une résonance particulière, celle d'un théâtre qui puise dans les racines pour mieux interroger le présent et imaginer l'avenir.

Cette prestation, à la croisée de divers langages scéniques,fait écho aux propos de M. Slim Sanhaji, directeur artistique et directeur du comité d'organisation de l'édition actuelle des JTC. « Face à l'intelligence artificielle et à l'intrusion du digital, le théâtre reste le spectacle vivant, avec le souffle de l'artiste que l'on ne peut mimer », a-t-il souligné lors de la cérémonie d'ouverture. Placées sous le slogan « Vibrer de vie... Vibrer de théâtre », les JTC se poursuivent jusqu'au 28 novembre. Le programme inclut 56 pièces issues de 11 pays, dont 12 en lice pour le Tanit.