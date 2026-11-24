Parce que l'art est une dominante incontournable de cet espace, un artiste est régulièrement invité sur les cimaises d'Elyssa, artiste dont l'univers et l'inspiration sont souvent liés à l'univers féminin.

Ce sont toujours de belles histoires de talent, de savoir-faire, de patrimoine et de raffinement que raconte Cyrine Cherif dans son espace Elyssa. Niché au fond d'un jardin, dans le vieux quartier de Mutuelleville, reconnaissable à la couleur ocre de ses murs, cet espace est le lieu de toutes les merveilles. Dans cette maison, car c'est certainement un lieu davantage structuré comme une demeure et non comme un magasin, tisserands, brodeurs, céramistes, dinandiers, remarquablement sélectionnés et encadrés par la maîtresse des lieux, présentent la quintessence de leur art.

Tissages de soie, de lin ou de coton de Skila de Mahdia, pochettes et clutchs délicatement brodés de Bagada, verres soufflés enluminés, céramiques originales, décorées de fruits ou de piments, écharpes de dentelles, jellabahs de haïk qui ont su se renouveler, tout est prétexte à découverte.

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Et puis, puisque le concept est celui d'une maison, les salles de bains accueillent les dernières expériences en matière de bien-être, parfums, huiles essentielles, savonnettes et autres découvertes des vertus insoupçonnées des pépins de figue de barbarie ou de raisin.

Cependant qu'une bibliothèque présente une sélection éclectique de livres et de papeterie.

Et puis, parce que l'art est une dominante incontournable de cet espace, un artiste est régulièrement invité sur les cimaises d'Elyssa, artiste dont l'univers et l'inspiration sont souvent liés à l'univers féminin.

L'invité du mois était Smaïl Laroui, artiste peintre autodidacte, qui exerça plus de 35 ans dans le domaine de la mode féminine. Un univers où les matières, les formes et les mouvements s'unissent pour sublimer la femme.

C'est donc un vibrant hommage que cet artiste a choisi de lui rendre pour cette première exposition, sous le thème de « Sous le chapeau du silence ».

Cette omniprésence de la femme dans son inspiration ne saurait être fortuite. Après l'avoir côtoyée, étudiée, embellie durant des années de par son métier, il la redécouvre comme une présence à questionner, imaginer, rêver... C'est avec une totale liberté qu'en dehors de tout parcours académique, Ismaïl Laroui nous invite à partager son rêve de la femme idéale.