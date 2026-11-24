La lutte contre l'accaparement, la spéculation et les pratiques monopolistiques, ainsi que la maîtrise des prix et la protection du pouvoir d'achat, ont de nouveau occupé une place centrale dans les débats parlementaires consacrés vendredi 20 novembre à la mission «Commerce et développement des exportations» du projet de budget de l'État pour 2027.

Des préoccupations qui s'inscrivent dans le prolongement du suivi permanent assuré par le Président de la République Kaïs Saïed. Lors de ses rencontres avec les membres du gouvernement et les responsables concernés, le Chef de l'État revient régulièrement sur la nécessité de renforcer le contrôle des marchés et de s'attaquer durablement aux dysfonctionnements qui affectent les circuits de distribution.

Il ne s'agit plus, selon l'orientation présidentielle, de multiplier des campagnes de contrôle ponctuelles, mais d'inscrire le contrôle dans la durée, avec un effort continu visant à endiguer durablement un fléau aux multiples ramifications. Car en plus de leur impact sur les prix, la concurrence et l'économie nationale, l'accaparement et le commerce informel qui en découlent contribuent à la prolifération des étals anarchiques, qui occupent les trottoirs et vont parfois jusqu'à empiéter sur la chaussée, transformant ainsi une question économique en véritable problème d'organisation de l'espace public.

Le contrôle des marchés, une priorité régulièrement rappelée

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D'ailleurs, la séance plénière précédemment évoquée a été largement dominée par les questions liées à l'approvisionnement, aux prix et au fonctionnement des circuits de distribution.

Au fil des interventions, les députés sont revenus sur des dossiers qui font l'objet, depuis plusieurs mois, d'un suivi régulier au plus haut niveau de l'État. Il s'agit de l'accaparement, la spéculation, les pratiques monopolistiques, la multiplication des intermédiaires et les perturbations de l'approvisionnement.

Le renforcement des campagnes de contrôle a notamment été au centre des préoccupations. Lors de ses différentes rencontres avec les membres du gouvernement et les responsables concernés, notamment au ministère de l'Intérieur et au ministère du Commerce, Kaïs Saïed a régulièrement insisté sur la nécessité d'intensifier les opérations de contrôle et de renforcer la présence des équipes sur le terrain de manière continue.

Ce suivi permanent traduit une préoccupation qui dépasse la seule question du contrôle des commerçants. Pour le Chef de l'État, les pratiques d'accaparement, la spéculation et les dysfonctionnements des circuits de distribution peuvent avoir des répercussions directes sur les prix et, par conséquent, sur le pouvoir d'achat et les conditions de vie du citoyen.

A ce propos, les interventions parlementaires ont appelé à renforcer les moyens humains et logistiques des agents du contrôle économique, notamment dans les régions, mais également à améliorer le suivi des stocks et à renforcer la transparence des opérations de stockage. L'objectif est de pouvoir intervenir plus rapidement en cas de tensions sur le marché et d'éviter que des pratiques de rétention ou de spéculation ne viennent perturber l'approvisionnement.

De la surveillance sur le terrain à la traçabilité numérique

La réponse à ces problématiques passe également, selon les orientations défendues par les autorités, par une transformation des outils de contrôle. La digitalisation des marchés de gros et la généralisation progressive de la facturation électronique constituent, dans ce cadre, un chantier important.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations, en coordination avec la Société tunisienne des marchés de gros, poursuit la mise en place de dispositifs numériques destinés à assurer une meilleure traçabilité des transactions et des flux de marchandises. L'objectif est de disposer d'une vision plus précise des mouvements des produits, des niveaux de stocks et des opérations commerciales.

Le dispositif expérimenté notamment au marché d'intérêt national de Bir El Kassâa va progressivement s'étendre à d'autres marchés régionaux. Cette évolution vise à réduire les zones d'ombre dans les circuits de distribution, à faciliter le travail des services de contrôle et à renforcer la transparence des transactions.

La digitalisation est également présentée comme un outil permettant de mieux lutter contre la spéculation, les situations de monopole, l'intervention d'intermédiaires informels et certaines formes d'évasion fiscale. Elle doit, à terme, permettre de mieux suivre le parcours des marchandises et de disposer d'informations plus fiables sur les prix et l'offre disponible.

Dans le même temps, les députés ont insisté sur la nécessité de réduire le nombre d'intermédiaires et de développer les points de vente directe du producteur au consommateur. Ils ont notamment appelé à permettre aux agriculteurs et aux petits pêcheurs de commercialiser leurs produits dans de meilleures conditions.

Confronté à des tensions persistantes sur les prix et à des perturbations de l'approvisionnement agricole, on rappelle que le Chef de l'État a réuni, le 6 novembre à Carthage, la Cheffe du gouvernement et deux de ses ministres. Il a insisté sur des mesures concrètes visant à défendre le pouvoir d'achat, parmi lesquelles figurent un contrôle renforcé des circuits de distribution, la lutte contre les pratiques spéculatives, la protection des producteurs face aux marges excessives, notamment sur les dattes, ainsi que la sanction des éventuelles entraves à la distribution des engrais et des semences. La gestion des déchets faisait également partie des priorités énumérées.

Les perturbations de l'approvisionnement en plusieurs produits de première nécessité ont également été évoquées, notamment le sucre, le riz, le thé, la tomate, l'huile végétale subventionnée, le lait et le pain. Les parlementaires ont demandé une meilleure anticipation des besoins, la constitution de stocks stratégiques et le renforcement du stock régulateur.

Sur le plan judiciaire, des poursuites déjà engagées contre de gros opérateurs

Le principe d'une application ferme de la loi a été rappelé par le Chef de l'État lors de sa rencontre, le 16 novembre au palais de Carthage, avec la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri. Évoquant le fonctionnement de certains services publics qui ne remplissent pas leur rôle comme il se doit, notamment en raison des tentatives des résidus de l'ancien système de reprendre leurs positions, de malmener les citoyens et d'attiser les tensions, Kaïs Saïed a souligné que la loi demeure l'arbitre ultime. Il a ajouté qu'il n'y a de place ni pour la discrimination ni pour le favoritisme, quelles que soient la position ou la responsabilité de la personne concernée.

Cette ligne de fermeté s'est déjà traduite par des poursuites visant des figures de premier plan, s'appuyant sur une activité de contrôle soutenue. Le ministère du Commerce a relevé plus de 86.000 infractions économiques à l'issue de 507.000 opérations de contrôle durant les dix premiers mois de 2026. Lors de la réunion du 6 novembre, le Chef de l'État avait d'ailleurs averti que les auteurs de ces entraves, ainsi que leurs commanditaires, devront répondre de leurs actes. L'enjeu est désormais de cibler non seulement les intermédiaires, mais aussi ceux qui tirent les ficelles des réseaux de monopole.

Le Chef de l'État a d'ailleurs averti que les auteurs de ces pratiques, ainsi que leurs commanditaires, devront répondre de leurs actes. L'enjeu est désormais de cibler non seulement les intermédiaires, mais aussi ceux qui tirent les ficelles des réseaux de monopole.

Une démarche multidimensionnelle

Répondant aux différentes interventions et faisant écho aux recommandations du Président de la République, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a assuré que son département entendait intensifier les opérations de contrôle en 2027 et renforcer les mécanismes de surveillance du marché. La lutte contre la contrebande, la spéculation et les pratiques monopolistiques figure parmi les priorités annoncées, parallèlement au développement des points de vente directe et à la modernisation des outils de suivi.

Le ministre a également insisté sur l'importance du stock régulateur et sur la nécessité de déclarer les opérations de stockage auprès des directions régionales du commerce, afin de permettre un suivi plus précis de l'évolution des stocks et une meilleure anticipation des tensions éventuelles sur le marché.

Du reste, une interrogation demeure. Comment agir sur les circuits de distribution pour que l'accaparement, la spéculation ou les pratiques monopolistiques ne finissent pas, une fois de plus, par alourdir la note des ménages ? Si le Président de la République suit ce dossier d'aussi près, c'est sans doute parce que la réponse ne peut pas se limiter à des campagnes ponctuelles.

Elle s'inscrit dans une démarche plus large, combinant contrôle sur le terrain, surveillance des stocks, digitalisation des transactions et réforme des circuits de distribution, avec une finalité clairement affichée. Il s'agit d'agir sur les mécanismes qui influent sur les prix et de préserver, autant que possible, le pouvoir d'achat du citoyen, mais aussi la paix sociale, que les tensions sur les prix du quotidien peuvent fragiliser.