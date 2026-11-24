Najoua Essoukri Ben Amara, directrice de l'« ENISo », a plaidé pour des partenariats durables avec les industriels, afin d'adapter les formations aux métiers de demain, de stimuler l'innovation et de renforcer la compétitivité des entreprises, notamment des PME.

Lors de sa participation au Sapri, la directrice de l'« ENISo », Najoua Essoukri Ben Amara, a plaidé pour un rapprochement plus structuré et durable entre l'université et le monde socioéconomique, à la hauteur des mutations technologiques et des enjeux de l'Industrie 4.0.

Elle a notamment souligné la nécessité d'instaurer une veille technologique et prospective conjointe avec les industriels, permettant d'anticiper l'évolution des métiers, d'identifier les compétences de demain et de contribuer à l'actualisation des référentiels métiers et compétences qui doivent guider l'évolution des formations.

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Cette adaptation suppose également un investissement continu dans la formation des formateurs, la mise à niveau des équipements et des plateformes technologiques, ainsi que l'évolution des approches pédagogiques vers davantage de formation par projets et de situations réelles. L'implication directe des industriels dans la conception des formations, les enseignements, les projets de fin d'études et les projets collaboratifs est essentielle pour rapprocher les compétences acquises des exigences du terrain et favoriser l'insertion de diplômés immédiatement opérationnels. L'intervention a également mis en avant le rôle stratégique des laboratoires et des plateformes technologiques dans l'accompagnement des entreprises, notamment les PME, à travers l'expérimentation, les projets pilotes et la recherche appliquée, leur permettant de tester des solutions innovantes avant d'engager des investissements importants.

Au-delà des collaborations ponctuelles, l'ambition est de construire de véritables partenariats fondés sur une vision partagée, la mutualisation des moyens, la confiance et la création de valeur, a-t-elle encore souligné rappelant que l'université ne doit pas être considérée uniquement comme un fournisseur de compétences, mais comme un partenaire stratégique de l'entreprise, capable d'anticiper ses besoins, d'accompagner ses transformations et de contribuer à sa compétitivité.