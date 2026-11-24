Deux jours de colloque, à Beit al-Hikma, pour relire de 1956 à 2011 le rôle des écrivains de langue française face aux « révolutions » tunisiennes.

Ouvert le 19 novembre par la présidente de l'Académie, Raja Yassine Bahri, dans un palais lié à l'autonomie interne de 1954, au Code du statut personnel et à la proclamation de la République, comme elle a tenu à le souligner, le colloque, qui s'est étendu sur deux jours, a fixé son ambition. Il s'agit de relire, de 1956 à 2011, le rôle des écrivains tunisiens d'expression française face aux bouleversements du pays, et en faire un espace de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Les guillemets autour du mot « révolution » ne sont pas anodins. Pour la professeure et autrice Monia Kallel, coordinatrice du colloque, la révolution bourguibienne de 1956 et le soulèvement de 2011 ne s'opposent pas simplement. Le retour de Bourguiba après 2011 montre que la rupture peut faire réapparaître "ce qu'elle semblait avoir relégué au passé". Cette question a hanté les deux journées : "Que fait l'écriture à l'événement ?".

Pour le professeur Kamel Gaha qui préside le groupe de réflexion et d'études de la littérature tunisienne d'expression française au sein de l'Académie, penser la révolution exige moins de la raconter que d'en décrypter "l'après", sans lequel elle se réduit à "un rêve éphémère ". Dans cette optique, il s'est félicité de la participation de jeunes intervenants, plus légitimes que quiconque pour analyser un mouvement initié par leur génération puis confisqué par leurs aînés.

Nommer, c'est déjà prendre position

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La première séance, placée par son modérateur, pr Mohamed Khlifi, sous le signe de Sartre (l'écrivain est « dans le coup, quoi qu'il fasse"), a d'abord interrogé les mots. Mansour M'henni a distingué "l'idée" de révolution, longtemps liée à l'éternel retour du cosmos, de son "concept" politique. Il a dressé un panorama d'une vingtaine d'auteurs. Ceux qui ont publié "à chaud", parfois par opportunisme, et ceux dont les textes ont pressenti la désillusion, ce qu'il appelle la "prémonition littéraire". Il situe en 2015, avec les attentats, la fin de l'enthousiasme, et se demande si la poésie n'est pas "le vrai lieu de la révolution".

La professeure Olfa Abdelli a montré comment l'écrivain Yamen Manai fait de la violence politique une violence faite au vivant. Sa dénonciation suit trois temps : le détour sous la dictature, l'allégorie après 2011 (des frelons géants saccagent des ruches dans L'Amas ardent), puis la désillusion de Belhassen. La littérature, conclut-elle, ne remplace pas l'action politique, mais elle "rend sensible ce que le discours rend abstrait".

Ecrire à chaud ou à distance

La séance « Paroles d'écrivains » a déplacé le débat vers ceux qui écrivent. Elle a commencé par un détour par Paris. Le romancier et professeur Béchir Garbouj est parti de mai 68, vécu en étudiant étranger, pour demander ce qui fait une révolution. Sa réponse est sévère : faute de changement de régime, la France vit toujours sous la Ve République, et mai 68 reste "une ébauche". Le 14 janvier, lui, a fait tomber un pouvoir, mais l'auteur hésite encore à le qualifier. Sa leçon: "Les grands événements ne se racontent pas à chaud, ils demandent des années de maturation".

Saber Mansouri, historien et écrivain, a revendiqué une écriture "à hauteur du peuple" : «Je suis tunisien avant d'être francophone". S'il a attendu plus de dix ans pour écrire sur 2011, c'est que « l'actualité n'est pas l'événement", et que l'intervention en Libye lui a fait comprendre une leçon vieille comme Athènes : "La démocratie ne s'offre pas". Son roman "Sept morts audacieux et un poète assis" imagine une république fondée sur l'estime de soi et la justice sociale, qui dure trois jours. Son essai refait l'histoire à l'envers, car " le présent est vrai dans le passé". Il a conclu en distinguant l'écrivain qui écrit, le politique qui gouverne, l'intellectuel qui pense et l'idéologue qui "fabrique l'opinion".

De son côté, Wafa Ghorbel, romancière et autrice-compositrice-interprète franco-tunisienne, a choisi l'intime. Dans son roman "fleurir", la révolution est omniprésente, mais jamais au centre. Elle accompagne celle de Yasmine, qui se libère de la violence conjugale avant que son pays ne se soulève. Elle refuse le nom de "révolution du jasmin", trop doux pour tant de sang : " Nommer, c'est déjà interpréter". Son pivot est le cri « Dégage ! », que l'héroïne envoie à son mari violent avant de le bloquer. Sans jamais comparer dictature et violences conjugales, l'autrice montre des mécanismes de domination communs. Et la chute du tyran n'est pas la fin. " Reste le poids de la liberté".

Écrire l'après

La bataille est d'ordre culturel. «L'enjeu est dans les mots». Écrire "l'après", c'est d'abord, pour Emna Belhaj Yahia, choisir où l'on se place : dans l'histoire, qui nous détermine, ou face à elle, pour tenter de l'orienter. Ce qui l'intéresse n'est pas la secousse, mais ce qui la précède et la suit : les choses minuscules, les non-dits des familles.

Le jeune poète Walid Amri a donné à cette idée une image géologique. Son recueil Parole silex oppose une Tunisie "précambrienne", le temps long de la dictature, à une ère "cambrienne", celle du feu. La révolution y est "un big bang qui continue son expansion".

Son tableau de 2011, dont le fond blanc est resté volontairement vierge, dit la même chose : une révolution inachevée.

La plus jeune des intervenantes est la romancière tunisienne Basma Omrani qui a remporté le Prix de la création littéraire en langue française du Prix Zoubeida Béchir 2026 pour son roman "Sursis à volonté". Basma a ramené le débat au réel. Pour elle, écrire et se révolter naissent d'un même manque. Son roman dépeint la vie chère, les salaires insuffisants, la liberté d'expression menacée, et défait le mythe de l'exil européen. Elle a rappelé que la fiction n'a pas à forcer le trait : "La réalité dépasse la fiction". Elle a aussi rappelé que « révolution » signifie d'abord, en latin, revenir au point de départ.

Répondant aux interventions de la salle à la fin du colloque, Emna Belhaj Yahia a confié qu'elle avait parfois le sentiment de redire sans cesse, sous des formes différentes, un même « noyau dur ». Elle s'est surtout alarmée d'une langue « cassée » et d'un enseignement sinistré, qui laissent des jeunes de 20 à 40 ans sans langue pour penser. Walid Amri a convoqué Ibn Arabi et son « oui et non » : accepter les maux pour les transformer en opportunités. Besma Bou Omrani a, elle, tranché en une formule : la littérature est « un repère éblouissant dans les temps sombres », et c'est sur la jeunesse qu'il faut « tout miser ».

Le débat est d'une rare patience, commentera à la fin des travaux le professeur Ali Toumi Abassi.

"Plus de questions que de réponses" et c'est tant mieux. Les colloques sont faits pour cela, dira-t-il, et des questions si complexes qu'elles appellent la loupe d'Edgar Morin. Il a aussi retenu l'idée d'un prochain colloque : de quels moyens disposent les écrivains, à l'ère postmoderne, pour concrétiser leurs idées ?