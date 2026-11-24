En visite à Tambacounda, le Ministre des forces armées (Mfa) Yankhoba Diémé, a rencontré les chefs de village, les Badiénou Gokh, les autorités coutumières et religieuses ainsi que les représentants des conseils consultatifs de la jeunesse. Il a notamment exposé la position officielle de l'État sur les lois de finances initiale et rectificative, tout en appelant les populations à réserver un accueil chaleureux au président de la République, attendu dans la région du 27 au 29 novembre.

TAMBACOUNDA: Le Mfa, Yankhoba Diémé, a rencontré hier, à Tambacounda, les forces vives de la région pour échanger sur les orientations de l'État et les enjeux de développement du Sénégal oriental. À cette occasion, il a tenu à clarifier la position officielle des autorités sur la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative (Lfr). « Le président m'a envoyé pour vous faire parvenir la version officielle, institutionnelle, de l'État et de l'exécutif sur les lois de finances initiale et rectificative », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'adoption de la Lfr, rendue possible par un décret du chef de l'État, constitue une étape déterminante pour assurer la continuité de l'État et honorer ses engagements. Il a notamment cité les allocations destinées aux chefs de village, l'accompagnement des imams, les bourses de sécurité sociale ainsi que la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.

Le ministre a également insisté sur le rôle des chefs de village et des délégués de quartier, qu'il considère comme de véritables régulateurs sociaux. Il les a exhortés à traiter les populations avec équité, sans distinction d'appartenance politique, et à préserver leur position de premiers relais de l'État. Il les a, par ailleurs, invités à défendre les valeurs républicaines et à ne pas laisser dénigrer la République en leur présence.

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S'adressant aux autorités religieuses et coutumières, Yankhoba Diémé a salué leur capacité de rassemblement et leur rôle dans la prévention et le règlement des tensions sociales. « Quand l'État n'arrive pas à se faire entendre par ses citoyens, il invite les chefs religieux à parler avec les talibés », a-t-il expliqué, justifiant ainsi l'accompagnement que les pouvoirs publics leur apportent.

Aux jeunes, il a assuré que le président de la République est conscient de l'urgence de la question de l'emploi. Il a notamment dénoncé le paradoxe d'une région qui représente le tiers du territoire national et concentre d'importantes ressources naturelles, mais demeure à la traîne en matière d'indicateurs de développement. Une situation qu'il assimile à une injustice sociale à corriger.

C'est dans cette perspective qu'il a inscrit le Plan Diomaye pour le Sénégal oriental, dont la tournée économique du président de la République, prévue du 27 au 29 novembre, devrait permettre de poser les premiers jalons.

Yankhoba Diémé a ainsi appelé les populations de Tambacounda à sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Il a souligné que cette visite constitue la deuxième du président dans la région en l'espace d'un an, une marque, selon lui, de son attachement au Sénégal oriental. « L'accueil consiste d'abord à dire merci, mais aussi à renforcer ses actions en faveur de la région », a-t-il insisté.

Les différents intervenants qui se sont succédé à la tribune ont, à leur tour, pris l'engagement de réserver un accueil mémorable au président de la République.