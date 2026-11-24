Après une saison délicate à la Lazio, l'attaquant de 30 ans a retrouvé la France, où Reims l'avait révélé, pour signer à Rennes. Il est aujourd'hui au centre du jeu rennais et peut s'installer durablement chez les Lions de Patrick Vieira.

Il y a un an, Boulaye Dia traversait une période sans relief en Italie. Avec la Lazio, il n'avait inscrit qu'un seul but en Serie A en 27 matchs en 2025-2026. Un bilan loin de l'attaquant qui avait fait trembler les défenses de Ligue 1 sous le maillot rémois.

Ce retour en France lui réussit. Auteur d'un nouveau but ce dimanche à Lorient, Dia compte désormais 6 réalisations en championnat (4e meilleur buteur) et 7 réalisations en 13 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais cette saison. Une efficacité qui fait de lui un joueur incontournable du projet rennais.

Un retour en sélection qui compte

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Le renouveau se vérifie aussi avec le Sénégal. Le 12 novembre dernier, au stade Léopold Sédar Senghor, Dia (7 buts en 41 sélections) a marqué lors de la victoire 4-1 contre le Soudan. Il n'avait plus trouvé le chemin des filets avec les Lions depuis octobre 2024, soit plus de deux ans de disette internationale.

Le contraste avec ses débuts est frappant. Lors de la CAN 2021, il n'avait pas marqué, mais son influence dans le jeu avait contribué à offrir au Sénégal son premier titre continental. Son entente avec Sadio Mané avait alors crevé l'écran. Aujourd'hui, sous les ordres de Patrick Vieira, il a l'occasion de s'inscrire dans la durée au sein de l'équipe nationale.

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Un record à portée de crampons

Reste un défi personnel : améliorer son record de buts sur une saison. Boulaye Dia en a inscrit 16 en 2020-2021 avec Reims, un total qu'il a égalé en 2022-2023 avec la Salernitana. Avec 7 buts en 13 matchs, il a déjà parcouru près de la moitié du chemin, et la saison est encore longue.

À 30 ans, Boulaye Dia ne cherche pas seulement à tourner la page italienne. Entre Rennes et le Sénégal, il a de quoi écrire un nouveau chapitre, peut-être le plus prolifique de sa carrière.