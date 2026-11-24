Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a annoncé ce lundi, à Luanda, l'expansion de la chirurgie robotique à d'autres établissements hospitaliers du pays, notamment l'hôpital materno-infantile Azancot de Menezes.

João Lourenço a fait cette annonce après avoir été distingué par l'International Prostate Foundation et la Global Humanitarian Health Equity Foundation pour sa contribution aux initiatives de promotion de l'éducation, formation médicale et développement de programmes de dépistage et de traitement du cancer de la prostate en Angola.

La reconnaissance a également été attribuée à la Première dame Ana Dias Lourenço.

La distinction a été remise par le médecin américain Vipul R. Patel, fondateur et directeur médical de l'Institut mondial de robotique d'AdventHealth, lors d'une audience au Palais présidentiel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, João Lourenço a souligné les investissements réalisés par l'Exécutif angolais dans le secteur de la santé au cours des dernières années, avec une attention particulière à la lutte contre le cancer de la prostate, une des maladies fréquentes sur le continent africain.

Le Président de la République a estimé que l'introduction de la chirurgie robotique en Angola représente une avancée significative dans le traitement de cette maladie, car il s'agit d'une technique moins invasive et avec des résultats plus favorables par rapport aux procédures chirurgicales conventionnelles.

« Nous investissons beaucoup dans la santé depuis quelques années, mais je voudrais particulièrement insister sur la lutte contre le cancer de la prostate, qui est très répandu ici sur notre continent », a-t-il déclaré.

João Lourenço a salué la contribution de l'expert américain Vipul R. Patel à l'introduction de la chirurgie robotique en Angola, soulignant que cette technologie constitue une révolution dans l'approche thérapeutique, avec des bénéfices directs pour les patients.

Le Chef de l'État a indiqué que l'Angola a commencé à utiliser cette technologie au Complexe hospitalier des maladies cardio-pulmonaires « Cardeal Dom Alexandre do Nascimento », à Luanda, et que les autorités prévoient de l'étendre, de manière ciblée, à d'autres établissements hospitaliers.

Parmi les structures susceptibles d'accueillir cette technologie, le Chef de l'État a mentionné l'Hôpital materno-infantile Azancot de Menezes, à Luanda, dans le but de renforcer la capacité de réponse des services de santé, notamment en ce qui concerne la prise en charge des femmes.

João Lourenço a exprimé ses remerciements, en son nom propre, au nom de sa famille et du peuple angolais, pour la reconnaissance accordée par des organisations internationales.

Il a souligné que cette distinction ne constitue pas seulement un hommage à sa personne, mais aussi à l'Angola, en tant que pays engagé dans l'amélioration des soins de santé.

« Cette reconnaissance ne s'adresse pas à moi, mais à l'Angola en tant que pays Au nom des Angolais, je tiens également à vous remercier», a-t-il déclaré.

Environ 150 interventions chirurgicales réalisées

L'Angola a réalisé environ 150 interventions chirurgicales faisant recours à la technologie robotique depuis la mise en place du programme en août 2024. Ce processus inclut la formation des professionnels nationaux ainsi qu'un transfert progressif de connaissances spécialisées.

Le développement de cette technologie dans le pays bénéficie de la collaboration d'experts internationaux, parmi lesquels le médecin américain Vipul R. Patel, fondateur et directeur médical de l'Institut mondial de robotique (Global Robotics Institute) d'AdventHealth et vice-président de la Société de chirurgie robotique (Society of Robotic Surgery), qui participe aux actions de formation, au suivi et à la mise en oeuvre du programme.

Les résultats obtenus ont été présentés par l'Angola en septembre dernier, lors d'un forum international sur l'innovation technologique dans le domaine de la santé, tenu à New York en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies. À cette occasion, le pays a mis en avant les avancées du programme ainsi que l'implication croissante des médecins et infirmiers angolais dans la réalisation des interventions.

Selon les données communiquées par le ministère de la Santé, l'évolution du programme permet une participation de plus en plus autonome des équipes nationale, avec le soutien d'experts internationaux, dans une démarche axée sur le développement des compétences locales et le renforcement des capacités techniques du système de santé national.

La mission la plus récente, menée à l'aide des systèmes robotiques « Medbot », a mis en évidence des progrès en matière de transfert de connaissances, les professionnels angolais étant davantage impliqués dans la conduite des interventions chirurgicales.

Le programme, lancé en août 2024, s'appuie notamment sur l'expertise de Vipul R. Patel. Sa contribution s'inscrit dans les efforts visant à promouvoir la chirurgie robotique, à former les professionnels et à élargir les possibilités de traitement pour des pathologies nécessitant des interventions de haute précision.

L'expérience angolaise a également été présentée comme un exemple de pari sur l'innovation technologique visant à élargir l'accès à des soins de santé spécialisés, grâce à la formation continue, au développement des compétences nationales et à l'utilisation de solutions médicales de pointe.

La chirurgie robotique constitue l'un des domaines d'innovation de la médecine contemporaine. Cette technique permet au chirurgien d'opérer à l'aide d'instruments pilotés depuis une console, offrant une vision agrandie et une grande précision des mouvements ; elle trouve des applications dans diverses spécialités, notamment l'urologie, la chirurgie générale et la gynécologie. AFL/ART/LUZ