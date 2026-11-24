Ziguinchor — Un séminaire international consacré à la gestion des frontières maritimes et frontières maritimes et terrestres du Sénégal et de ses voisins de la Gambie et de la Guinée-Bissau s'est ouvert lundi à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (sud).

La rencontre internationale consacrée au thème des frontières comme sources de paix est à l'initiative de l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques et

"Nous avons organisé ce séminaire afin de permettre aux participants de mieux connaître les frontières et les difficultés liées à leur gestion", a dit le professeur Geneviève Brémond, directrice de l'UFR des Sciences juridiques et politiques de l'UASZ.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture du séminaire international sur les frontières, organisé en partenariat avec l'Université de Normandie de Caen, en France, Geneviève Brémond a insisté sur le fait que son thème entre dans le cadre des orientations de la Chaire UNESCO sur "Paix, histoire et neurosciences".

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Elle a fait savoir que les difficultés dans la gestion des frontières sont énormes, évoquant notamment des tensions au niveau de la répartition des terres sans compter les populations qui se sont installées dans certaines zones depuis plusieurs années.

A ses yeux, faire bouger les frontières dans ces situations "peut poser des problèmes socio-économiques", soutenant qu'il est important que les populations soient impliquées dans la gestion des frontières pour éviter les tensions.

Pour sa part, le professeur Khalifa Ababacar Kane, directeur adjoint de l'UFR SJP a rappelé que la région de Ziguinchor est entourée de deux pays, avec des frontières terrestres et maritimes.

"Quand nous décidons de nous réunir pour discuter des frontières, et voir comment les chartes les ont établies et comment les mettre en oeuvre, nous pourrions demain contribuer à la résolution de certains problèmes ayant trait à cette problématique", a-t-il fait valoir.

Il espère que les résultats issus de ce séminaire vont permettre aux populations de mieux connaître les frontières et de comprendre comment les gens peuvent travailler ensemble pour qu'il n'y ait plus de conflits.

Pour le premier jour, les débats ont été axés sur des sujets portant entre autres sur la défense des frontières.