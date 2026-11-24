Dakar — Des décideurs publics et experts de plusieurs pays ont appelé à faire de la donnée statistique un levier stratégique de souveraineté et d'intégration régionale pour piloter efficacement le développement du continent, lundi, lors d'un panel de haut niveau organisé dans le cadre du Forum international sur les données de Dakar.

Réunis autour du thème de "l'apport de la donnée au développement des pays", les panélistes ont souligné que la réussite des investissements massifs dans les infrastructures, l'énergie ou les corridors commerciaux dépend avant tout de la disponibilité d'informations "fiables, accessibles et harmonisées".

Intervenant sur le volet des infrastructures numériques, le ministre sénégalais des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a plaidé pour "le décloisonnement des données à l'échelle continentale", via l'Union africaine (UA), et sous-régionale, à travers la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

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Il a notamment recommandé la création de Data Centers régionaux et sous-régionaux, sur un modèle d'intégration comparable aux mécanismes monétaires de la CEDEAO, afin de faciliter le partage d'informations, d'appuyer la décision publique et d'inciter chaque ministère à recruter des statisticiens qualifiés.

Le directeur exécutif de l'Institut de statistique de l'Union africaine (STATAFRIC), Adoum Gagolum, a exhorté les États à passer d'une simple logique de projets à la construction d'un "véritable patrimoine statistique africain".

Il a formulé trois recommandations prioritaires, exhortant d'abord à "ériger la statistique en priorité d'État intégrée aux plans nationaux de développement, à l'image de la vision Sénégal 2050".

Il a également appelé à "systématiser l'usage d'indicateurs statistiques dans le suivi des politiques publiques tout en garantissant l'indépendance professionnelle des instituts nationaux, et à accroître progressivement les financements domestiques".

Rappelant l'allocation de 1,4 milliard de dollars par la Banque mondiale pour l'harmonisation statistique en Afrique, il a insisté sur la nécessité de cette convergence pour permettre au continent de parler "d'une seule voix sur la scène internationale".

Abondant dans le même sens, la coordonnatrice résidente du Système des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga, a d'abord appelé au renforcement de la souveraineté statistique à travers l'hébergement et la sécurisation locale des données.

Elle a ensuite plaidé pour "un financement pérenne" des instituts nationaux par les budgets publics, estimant qu'il s'agit d'un "investissement stratégique" durable et non d'une "simple dépense".

Elle a également recommandé d'optimiser la coopération régionale pour anticiper les crises transfrontalières, notamment sanitaires, grâce à des dispositifs d'alerte précoce.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cap-Vert, la Gambie, la Mauritanie et le Sénégal, Djibrila Adama Issa, a invité, pour sa part, les systèmes statistiques africains à "anticiper la révolution des données alternatives et de l'intelligence artificielle" en renforçant continuellement leurs compétences techniques.

Il a également recommandé d'approfondir la coopération régionale par la mutualisation des cadres, des normes et des capacités, afin de garantir un accès partagé et efficace aux données à l'échelle du continent.