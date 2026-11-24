Luanda — La situation en matière de paix, de stabilité et de sécurité dans la région de l'Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo (RDC), a été au coeur de l'audience accordée ce lundi par le Président de la République d'Angola, João Lourenço, au Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Mohammed El-Amine Souef.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre, le diplomate a indiqué que l'entretien avait permis de passer en revue des questions importantes concernant la sous-région, et de recueillir l'expérience du Chef de l'État angolais en matière de promotion de la paix, de réconciliation et de résolution des conflits.

Mohammed El-Amine Souef, qui dirige également le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), a expliqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de sa présentation officielle au Président de la République, en sa qualité de nouveau Représentant du Secrétaire général de l'ONU pour cette région du continent africain.

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Au cours de la rencontre, a-t-il précisé, ont été abordés des sujets liés à la situation en République démocratique du Congo, à l'état de la sous-région, ainsi qu'au rôle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) dans les processus d'intégration, de stabilité et de développement régional.

Le responsable onusien a souligné le rôle de João Lourenço, en tant que « Champion » de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, dans les efforts visant à promouvoir la stabilité régionale, en coordination avec les organismes des Nations Unies et de l'Union africaine.

Selon Mohammed El-Amine Souef, l'échange a également permis d'aborder les processus de transition politique, les élections qui ont eu lieu et celles qui sont prévues dans les pays de la région, ainsi que les défis qui se posent à la consolidation de la paix et de la stabilité en Afrique centrale.

Le diplomate a manifesté son intérêt à tirer parti de l'expérience du Président João Lourenço en matière de processus politiques, de médiation et de réconciliation, la jugeant pertinente pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le Secrétaire général des Nations Unies.n

