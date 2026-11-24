Tunis — L'Union Afro-Arabe du Tourisme et des Voyages (AAUTT) vient d'être officiellement créée avec pour siège permanent Tunis, et l'ambition de donner un nouvel élan à l'intégration touristique entre le continent africain et le monde arabe.

Cette annonce faite, lundi, par son secrétaire général Mondher Ben Amor, haut cadre de l'administration tunisienne et expert en médias et communication, marque l'achèvement de l'ensemble des procédures juridiques relatives à sa création et la publication officielle de sa création au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Dans une déclaration à l'agence TAP, Ben Amor a estimé que l'aboutissement de ces démarches organisationnelles menées en Tunisie permet à l'institution de rayonner désormais aux niveaux régional et international.

Née d'une initiative portée par son Président-Fondateur, de nationalité égyptienne, Ahmed Samir Soliman Sayed, également président de l'Association de fraternité Égypto-Tunisienne, cette nouvelle structure s'assigne pour mission de réunir les experts, professionnels et pionniers de l'hôtellerie, des voyages et du tourisme au service du développement de l'industrie touristique aux échelles nationale, africaine et arabe.

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Le secrétaire général a souligné que la création de l'Union repose sur la conviction que l'intégration touristique afro-arabe constitue un levier majeur de développement économique et de rapprochement civilisationnel. L'entité entame ainsi une étape axée sur l'action collective pour construire un avenir touristique commun répondant au potentiel des pays membres, a-t-il ajouté.

Le soutien à l'événement "Tunis, Capitale du Tourisme Arabe 2027" en tête des priorités

Dans le cadre de ses initiatives prioritaires, l'Union prévoit d'apporter son soutien à l'événement "Tunis, Capitale du Tourisme Arabe 2027" en mobilisant ses capacités et ses représentations futures pour la réussite des forums internationaux accompagnant cette échéance.

Elle oeuvrera également à conclure des partenariats avec les organisations internationales, africaines et arabes du secteur, tout en ouvrant des bureaux de représentation et des sections dans plusieurs pays arabes et africains à vocation touristique.

Pour dynamiser le tourisme inter-régional, l'organisation entend élaborer des circuits touristiques intégrés reliant les destinations touristiques africaines et arabes, en vue de soutenir les liaisons aériennes, maritimes et terrestres, d'accroître les flux touristiques entre les pays de la région et de promouvoir de nouvelles formes de tourisme durable, notamment le tourisme inter-régional, médical, culturel, archéologique, ainsi que le tourisme d'affaires et de congrès (MICE).

En outre, des colloques scientifiques, forums et sessions de formation animés par des universitaires et chercheurs seront organisés afin de renforcer les compétences des jeunes et des professionnels des secteurs de l'hôtellerie, de la réservation et du transport touristiques, conformément aux standards régionaux.

A travers son secrétaire général, l'Union fraîchement née, a lancé un appel aux experts, chercheurs et acteurs du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie pour rejoindre ses prochains projets et initiatives et participer à cette dynamique régionale.