Tunis — En compétition officielle de la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) avec sa pièce « Dernière ligne droite », présentée en deux séances dimanche au théâtre « Le 4e Art », le dramaturge et metteur en scène sénégalais Sidy Fall revient, dans un entretien accordé à l'agence TAP, sur les perspectives professionnelles qu'offre cette participation à sa compagnie « Vis-ta-mine C », ainsi que sur sa vision de la jeunesse et de la culture comme leviers pour transformer l'avenir du continent africain.

· Les JTC, une plateforme d'échanges et de diffusion internationale

Présent pour la première fois en compétition officielle aux JTC (21-28 novembre), Sidy Fall qualifie cette sélection d'étape majeure et de « grande fierté » pour sa jeune compagnie. « Carthage est un festival emblématique en Afrique et toute troupe de théâtre rêve d'y participer un jour », souligne-t-il.

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Au-delà de la rencontre avec le public tunisien, le metteur en scène met en avant l'importance du festival comme espace professionnel d'échanges et de réseautage : « Être en compétition officielle ici permet de croiser des figures du théâtre africain, d'échanger avec des metteurs en scène venus de différents horizons, mais aussi de rencontrer des producteurs et des promoteurs du marché du spectacle. » Une dynamique qui ouvre de nouvelles perspectives de tournées internationales pour « Dernière ligne droite », avec en ligne de mire une participation au Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA) en 2028.

Le metteur en scène souligne que cette participation représente également une occasion d'apprentissage et de confrontation avec d'autres démarches artistiques. Il entend profiter de son séjour à Tunis pour découvrir les créations présentées et échanger avec des metteurs en scène aux esthétiques singulières.

· La jeunesse et la culture, deux leviers pour bâtir l'Afrique

Pour transformer le continent, Sidy Fall identifie deux leviers indissociables : la jeunesse et la culture. S'adressant directement aux nouvelles générations, il les exhorte à résister à la tentation de l'exil pour bâtir le continent de l'intérieur. « Si tout le monde veut partir, qui va construire le pays ? », s'interroge-t-il. Évoquant l'exemple chinois, il estime que le développement d'un pays repose aussi sur l'engagement et les efforts consentis par plusieurs générations.

Quant à la culture, elle demeure à ses yeux un trait d'union entre les peuples. « Les échanges culturels peuvent ainsi maintenir le dialogue, y compris lorsque les relations diplomatiques entre leurs pays connaissent des difficultés », soutient-il.

· Une Afrique « une et indivisible » face aux frontières et aux conflits

Interrogé sur le message central de son oeuvre, le dramaturge plaide pour une Afrique « une et indivisible ». Évoquant la symbolique de la case originelle présente dans sa scénographie, il rappelle qu'à l'origine, « l'Afrique était comme une seule demeure avant d'être morcelée en micro-États ». « Il est temps de briser ces frontières, de parler ensemble et de nous asseoir à la même table pour discuter de notre avenir. Notre rôle d'artiste n'est pas de donner des leçons de morale, mais d'alerter », affirme-t-il.

À travers cette vision panafricaine, le metteur en scène appelle les pays du continent à fédérer leurs forces et à prendre collectivement en charge leur avenir.

Revenant sur la scène où le général rebelle évoque la possibilité de serrer la main à des chefs d'Etat étrangers, Sidy Fall précise avoir voulu dénoncer la fascination de certains chefs rebelles pour les puissances internationales et leurs symboles de prestige. Il évoque également les enjeux liés au contrôle des ressources naturelles dans des zones de conflit.

· Genèse de l'oeuvre et création collective à Rufisque

Écrite à partir de 2010, dans le contexte du Printemps arabe, la pièce s'inspire notamment de la mobilisation populaire et de la capacité des citoyens à influer sur le destin politique de leur pays. Une réflexion traduite sur scène par la métaphore de la poubelle qui se transforme en urne électorale à la fin du spectacle, pour rappeler que « voter ne suffit pas si le régime qui arrive oublie les sacrifices du peuple ».

Pour le metteur en scène, le titre « Dernière ligne droite » sonne dès lors comme un appel à l'urgence : « Au début, c'était une course de fond, mais aujourd'hui, c'est une course de vitesse pour l'Afrique. Il est temps qu'elle prenne ses responsabilités et ne lègue plus son avenir à d'autres. »

Pour monter cette pièce, Sidy Fall a réuni sept jeunes comédiens issus de différentes troupes sénégalaises, dont Balla Diop (le narrateur), Amdy Moustapha (le vieux sage Khouma), Bachir Samb (le militaire) et Fatou Fall (la fille du général), lors d'une résidence de création à Rufisque, près de Dakar. Selon lui, ce cadre a permis aux artistes et à l'équipe technique de travailler ensemble, favorisant à la fois la recherche artistique et la cohésion du groupe.