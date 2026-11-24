Tunis — Un programme intégré de protection du littoral, de lutte contre l'érosion marine et de fixation des dunes de sable a été mis en oeuvre par le ministère de l'Environnement, a indiqué, lundi, le ministre de tutelle, Habib Abid.

En réponse aux interventions des députés lors d'une plénière tenue conjointement par l'ARP et le CNRD pour examiner le budget du ministère de l'environnement pour 2027, le ministre a précisé que ce programme s'appuie sur des financements internationaux, dont 61 millions d'euros (environ 200 millions de dinars) en provenance des Pays-Bas et 25 millions d'euros (environ 83 millions de dinars) d'Allemagne.

Toujours selon le ministre, le financement néerlandais est réservé aux travaux de rechargement des plages en sable, alors que le financement allemand est destiné aux travaux de protection de la côte et d'enrochement.

Abid a encore déclaré que le gouvernorat de Gabès fait l'objet d'un programme d'intervention spécifique pour la protection de son littoral, moyennant une enveloppe de 13 millions d'euros (environ 43 MD). Une étude sera, par ailleurs, élaborée concernant la protection du littoral du gouvernorat de Sfax, de la zone de Gargour jusqu'à Mahres.

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S'agissant de la fixation des dunes de sable, le ministère se penche actuellement sur l'identification des zones nécessitant une intervention en prenant en compte les caractéristiques naturelles de chaque région.

En matière de biodiversité, le ministre a évoqué le lancement en 2026 du projet national de reboisement "Ceinture verte" qui constitue l'une des priorités de son département, indiquant que plus de 50 millions de dinars devraient être consacrés en 2027 à la poursuite de sa réalisation, en coopération avec la FAO et d'autres organisations internationales.