Tunis — « Le département de l'Environnement oeuvre à améliorer le système de gestion des déchets en Tunisie, en assurant la transition progressive de l'enfouissement de déchets, vers leur valorisation (production d'énergie et de combustibles alternatifs) et la réhabilitation des décharges posant des problèmes environnementaux », a indiqué le ministre de l'Environnement, Habib Abid, lundi, lors d'une séance plénière conjointe, tenue, à l'initiative de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD).

La finalité, d'après lui, consiste à réduire les quantités des déchets destinés aux décharges, tout en favorisant la valorisation économique, dans le respect des exigences sanitaires et environnementales. Il a expliqué que son département envisage de transformer les centres d'enfouissement en centres de valorisation, précisant que cette approche a déjà commencé à se concrétiser dans plusieurs régions.

« Le centre de Béja s'est orienté vers la valorisation, alors que celui de Sousse produit de l'électricité à partir des déchets, tandis que le centre de Djerba est désormais opérationnel », a-t-il noté, annonçant que ces expériences seront étendues à d'autres régions. Dans ce cadre, il a fait savoir que la décharge d'Agareb (dans le gouvernorat de Sfax) fera l'objet de la première opération de fermeture et de réhabilitation, selon la nouvelle approche adoptée par le ministère.

Pour ce qui est des déchets industriels, Abid a indiqué que le ministère se penche sur la mise en place d'un projet dédié à la gestion de ce genre de déchets á Jeradou (Zaghouan). Il a révélé, également, que les hôpitaux seront, bientôt, équipés de dispositifs de traitement de déchets médicaux, et ce, dans le cadre d'un programme qui sera réalisé en coordinations avec le ministère de la Santé.

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Mettant l'accent sur les déchets de construction et de démolition, Abid a affirmé que le ministère a réussi, au cours de l'année en cours, à collecter plus de 53 mille tonnes de ces déchets dans neuf gouvernorats. Il a annoncé, par ailleurs, que ses services se penchent sur l'élaboration d'un projet de décret fixant les conditions de production et de transport de combustibles, issus de déchets non dangereux, appelés « combustibles alternatifs », afin de faciliter l'utilisation de cette matière dans les cimenteries.

D'après lui, même les déchets organiques, notamment les restes alimentaires, ils seront utilisés pour la production d'énergie, tandis que les autres résidus peuvent servir à la fabrication de combustibles alternatifs ou utilisés dans le secteur agricole.