Le vice-Premier ministre Jean Jacques Bouya et le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, ont sillonné le pays, du 16 au 20 novembre, pour inspecter les principales infrastructures de production et de transport d'électricité. Du site gazier de Pointe-Noire à la vieille centrale du Djoué, aujourd'hui à l'arrêt, cette tournée a dressé un état des lieux contrasté et débouché sur un engagement du gouvernement.

Pendant cinq jours, la délégation gouvernementale, rejointe à certaines étapes par le ministre de l'Assainissement, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, est allée constater sur place l'état de fonctionnement des ouvrages et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Elle a débuté son périple le 16 novembre, au niveau de la Centrale électrique du Congo (CEC), avec la centrale à gaz de Djeno (Pointe-Noire). D'une capacité de 484 MW, la CEC est le premier moyen de production électrique du pays.

Elle dispose de trois turbines à gaz (GT1 et GT2 de 157 MW chacune, en service depuis 2010, et GT3 de 170 MW, depuis février 2020) qui fonctionnent en parallèle avec les centrales hydroélectriques de Moukoukoulou et d'Imboulou, ainsi qu'avec le réseau de la Société nationale d' électricité, en République démocratique du Congo.

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La centrale peut dépasser 300 MW lors des pics et couvrir jusqu'à 73 % de la charge nationale à certaines heures. La GT3 est cependant à l'arrêt pour maintenance, et des travaux sont à prévoir sur la GT2.

Au barrage d'Imboulou, situé dans le département de Djoué-Léfini, les autorités ont loué, le 18 novembre, son bon fonctionnement. Avec une capacité de 75 à 82,5 MW, l'infrastructure mise en service en 2011 compte trois groupes de 30 MW chacun. Les trois turbines tournent normalement ; un quatrième groupe reste à installer. L'entretien, la fourniture d'équipements techniques et le débridage sont jugés nécessaires pour optimiser la production.

La centrale du Djoué, à Brazzaville, d'une capacité de 15 MW à l'origine, est hors service. Le 20 novembre, les membres du gouvernement ont constaté sur place l'état de la vétusté de l'installation électrique mise en service en 1953. Djoué compte deux groupes de 7,5 MW et injecte sa production directement dans le réseau de distribution, sans passer par la ligne haute tension. Les travaux de réhabilitation et d'extension laissent entrevoir une puissance de 18 à 19 MW.

Dans la Sangha, le barrage de Liouesso, situé sur la rivière Lengoué, à 85 km de Ouesso, compte 19,92 MW. Lancé en 2016, Liouesso dispose de trois groupes de 6,64 MW qui alimentent Ouesso et ses environs. Deux jours plutôt, les ministres ont visité la centrale hydroélectrique de Moukoukoulou (17 novembre, Bouenza) et le centre de dispatching et des lignes très haute tension de Brazzaville (18 novembre). La visite a aussi permis de s'informer sur les capacités de production, les performances des équipements et les enjeux de maintenance.