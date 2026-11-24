Dakar — Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a évoqué la centralité des données dans les politiques publiques en estimant que de leur niveau de fiabilité dépendent la performance et la crédibilité de l'économie.

"La fiabilité des données est le socle de la performance et de la crédibilité de l'économie", a soutenu M. Diba en intervenant au forum consacré à "la production, [à] la gouvernance et [à] la valorisation des données au service du développement".

Le forum de deux jours est organisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), un organisme public placé sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.

Les données sont le socle des décisions publiques, a dit Cheikh Diba. Il estime que la participation au forum d'experts venus d'une trentaine de pays africains est la preuve que "les données sont devenues l'affaire de tout le monde".

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M. Diba rappelle que le ministère qu'il dirige et d'autres institutions en ont besoin pour faire de la planification, de la budgétisation et de l'évaluation.

"Planifier consiste à s'appuyer sur un diagnostic fait avec les données. Budgétiser revient à arbitrer entre différents besoins, que des chiffres probants permettent d'apprécier et de comparer", a-t-il expliqué pour montrer à quel point les données sont une matière indispensable pour les pouvoirs publics.

L'évaluation sert à mesurer l'efficacité et l'efficience de l'action publique, d'après le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Il peut s'agir aussi de mesurer l'impact des dépenses publiques sur la vie des citoyens, a-t-il dit.

Une "exigence de rigueur"

La planification, la budgétisation et l'évaluation peuvent être compromises "lorsque les données font défaut", a signalé M. Diba, ajoutant que les statistiques, qui font partie des données, sont nécessaires à l'accomplissement de la mission des pouvoirs publics.

Il existe une "exigence de rigueur" attachée à la production et à l'utilisation des données au sein des États comme dans les institutions internationales, a-t-il relevé en donnant l'exemple de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

La surveillance multilatérale et le suivi de la convergence macroéconomique dépendent étroitement de statistiques fiables et comparables entre les États membres des organisations régionales à caractère économique, selon Cheikh Diba.

"Un indicateur mal mesuré à Dakar peut fausser la lecture d'une donnée économique concernant toute l'UEMOA", a-t-il relevé.

Les données sont utilisées également pour harmoniser, moderniser et améliorer la qualité des politiques menées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a ajouté M. Diba, citant, en guise d'exemples, la Vision 2050 et le Programme statistique régional 2023-2027 de ladite organisation d'intégration régionale.

L'Agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations unies sont mis en oeuvre et poursuivis sur la base de données, selon Cheikh Diba.

Les statistiques, elles, sont le produit d'un long processus porté par le système statistique national, qu'incarne l'ANSD, pour le cas du Sénégal, a-t-il rappelé.