Thiès — Le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte (APGMV), Al Moustapha Garba et le chargé de gestion du programme Accélérateur de la GMV, Gilles Amadou Ouédraogo, ont souligné lundi à Thiès, la nécessité d'harmoniser les données et les projets, à travers un outil unifié de suivi stratégique des différentes réalisations et projets de cette initiative continentale.

Les responsables des deux structures ont observé un écart entre les 30% de réalisation avancés, d'une part par l'agence panafricaine, et d'autre part, 1% que l'Accélérateur de la GMV a dit avoir pu constater sur le terrain, sur l'objectif de 100 millions d'hectares visé par la GMV à l'horizon 2030.

Ils prenaient part, dans un hôtel de Thiès, à un atelier visant à permettre aux agences nationales en charge de cette initiative de s'accorder sur des critères communs, afin de garantir la transparence, la redevabilité et d'attirer de nouveaux financements.

La Grande muraille verte (GMV) est une initiative panafricaine visant à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face à la désertification, à la dégradation des terres, à la perte de biodiversité et aux changements climatiques.

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Lancée par l'Union africaine en 2007, il s'agit d'une bande verte qui s'étend théoriquement de Dakar (Sénégal) à Djibouti sur 7 000 à 8 000 km de long et 15 km de large, traversant le Sahara et le Sahel.

"L'Agence panafricaine de la grande muraille verte estime que 30 % l'initiative de la grande muraille verte sont réalisés à travers tous les pays", a dit Gilles Amadou Ouédraogo, le chargé de gestion du programme Accélérateur de la GMV.

Au niveau de l'accélérateur et de l'observatoire de la grande muraille verte, "nous n'avons été capables de traquer que seulement 1,6 million d'hectares en état de restauration, en ce moment à travers tous les pays. Donc, sur la cible de 100 millions d'hectares, c'est à peu près 1 % de réalisations", a dit M. Ouédraogo.

"La Grande muraille verte est une initiative continentale africaine conçue par des Africains pour répondre à des préoccupations africaines, avec des objectifs fixés dans les 11 États membres", a indiqué Al Moustapha Garba.

Selon le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte, Al Moustapha Garba, ses objectifs sont la restauration de 100 millions d'hectares de terre, la séquestration de 250 millions de tonnes de carbone et la création de 10 millions d'emplois verts pour les jeunes en particulier, l'amélioration du vécu des populations rurales, à l'horizon 2030.

Il a poursuivi que l'Agence panafricaine assure la coordination au niveau continental de toutes les interventions en cours dans les pays membres, afin qu'elles s'inscrivent dans un cadre harmonisé.

Cela, conformément à la demande des chefs d'État et de gouvernement, auxquels l'APGMV rend compte, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

"L'Agence travaille aujourd'hui à harmoniser les différentes initiatives au niveau national, et pour cela, il est important qu'elle ait un tableau de bord qui lui permet de faire le suivi des initiatives, des actions sur le terrain, mais surtout le suivi des résultats et qu'elle se conforme au principe de transparence et de redevabilité", a pour sa part relevé le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf.

Il a renseigné que depuis quelques mois, l'agence panafricaine travaille dans ce sens, dans le cadre d'un processus, impliquant l'ensemble des agences nationales de la GMV, pour valider cet outil de suivi stratégique.

"Il faut un cadre harmonisé de présentation de ces résultats. C'est pourquoi nous avons mis tous les Etats ensemble pour discuter de [cette instance]", a expliqué M. Garba.

L'harmonisation des indicateurs comprenant les réalisations et les résultats dans les pays concernés, permettra à tout moment de rendre compte, à la fois, aux instances et aux populations bénéficiaires de ces interventions.

Il s'agit aujourd'hui de tout consolider et d'arriver à des décisions concertées qui seront soumises à l'approbation des hautes instances de l'organisation, à savoir le conseil des ministres et le sommet des chefs d'état et de gouvernement.

M. Ouédraogo a relevé que l'importance de cette réunion tient au fait qu'il doit y avoir des coalitions nationales opérationnelles, pour que tous les partenaires puissent participer dans cette plateforme et faire l'état des lieux sur l'avancée de l'initiative.

Pour Gilles Amadou Ouédraogo, lorsque tous les partenaires seront en mesure de rapporter leurs progrès à travers les agences nationales de la grande muraille verte, "nous allons atteindre les 30 % dans la traque des terres restaurées et même nous allons peut-être les dépasser", a-t-il dit.