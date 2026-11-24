Dakar — L'exposition "Re-créa-tion, mouvement", conçue par la Fondation Tano Kora et l'association culturelle sénégalaise FaadiArt dans le cadre du volet OFF de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, Dak'Art 2026 (19 novembre au 19 décembre), interroge la notion de récréation dans l'antifragilité à travers la peinture, a constaté l'APS.

Logée à la Maison des Arts visuels, cette exposition, qui se déroule du 20 novembre au 15 décembre, réunit plusieurs artistes venus de la Côte d'Ivoire et du Bénin, entre autres pays.

Elle propose de trouver des solutions dans certaines faiblesses ou fragilités, en vue de rebondir ou de recréer à travers la peinture, l'écriture ou encore la musique.

Dès l'entrée de la salle menant vers le deuxième étage où sont installées les oeuvres, les visiteurs peuvent apprécier le portrait des artistes prenant part à cette exposition.

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Du grand artiste plasticien ivoirien Jacobleu aux jumeaux Cédric Tchinan et Franck Ezan, en passant par le Togolais-Ivoirien Ismaël Tamek, aucune oeuvre ne laisse indifférent le visiteur.

Devant la porte menant à la première salle d'exposition se tient un miroir brisé en plusieurs morceaux puis reconstitué, qui rappelle cette antifragilité et cette notion de recréation.

Dans cette salle peinte en blanc sont accrochées des oeuvres comme celles de Cédric Tchinan, qui travaille sur les notions de "connexions humaines" ou encore de "liens".

Pour sa première participation à la biennale, Cédric Tchinan propose à travers ses tableaux des lignes qui permettent de créer des "communautés universelles".

"J'ai vécu dans un environnement assez hostile où j'ai appris à vivre avec d'autres personnes. Et c'est aussi ça l'antifragilité. Le fait d'être loin de mes parents pouvait me fragiliser, mais cela m'a donné la force de rebondir", dit le diplômé de l'École nationale des Beaux-Arts d'Abidjan.

Dans un entretien avec l'APS en marge de cette exposition, il soutient avoir réalisé un travail de représentation de personnages ayant "l'air fragilisés", mais dont "les lignes participent à leur recréation".

La recréation vient aussi réparer des "causes qui divisent", a, quant à lui, soutenu l'artiste pluridisciplinaire togolais-ivoirien Ismaël Tamek.

Son oeuvre intitulée "Les causes qui divisent », installée au milieu de cette grande salle d'exposition, illustre clairement cette notion de fragilité à travers la représentation de deux individus en conflit.

Des couleurs vives comme le rouge symbolisant le sang, la rouille ou encore le noir illustrent combien "l'ego humain" peut occasionner des conflits sanglants entre deux camps.

Avec une technique mixte et hybride sur toile, il pose un regard sur cette "fragilité" et cet "ego" ayant un "effet négatif sur l'être humain".

« (...) Un peuple est massacré et l'autre subit. Et là, ces soldats meurent. Mais l'ego est au milieu des deux. C'est justement cette fragilité-là qui a un effet négatif sur nous tous", a-t-il indiqué.

Recréer une idée

D'un frère jumeau à l'autre, il n'y a qu'un pas. Franck Ezan, artiste peintre dont les oeuvres investissent la deuxième salle dédiée à l'exposition, propose quant à lui des représentations exprimant une "sorte de contemplation".

Quand on prend ce tableau par exemple, qui est intitulé "Pause-café", l'on voit un personnage placé dans un espace qu'il a l'habitude de fréquenter durant sa pause. Ce lieu devient une sorte de contemplation pour lui, un endroit où il pourra trouver une paix intérieure, exprimer ses idées, etc. , explique-t-il.

Réalisées grâce à la technique de la peinture acrylique sur toile, ses oeuvres traduisent, selon lui, cette "envie de vouloir recréer quelque chose ou une idée".

De son côté, l'artiste bénino-canadien Giraud Cledjo est parti du thème "Re-créa-tion, mouvement" pour démontrer l'importance de "recréer ce qui est brisé".

Dans une série de toiles qu'il a réalisées, il présente un homme et une femme qui "se connectent l'un à l'autre sur le plan spirituel".

Avec des couleurs vives et des lignes brisées, ces toiles mettent en lumière cette fragilité existant en chaque être humain, tout en valorisant leur connexion sur les plans spirituel et physique.

« (...) À travers cette exposition, on veut montrer que tout le monde peut devenir artiste. Nous avons des artistes ayant beaucoup de talent qu'il faut aider et encourager à se lancer », a, pour sa part, soutenu la commissaire de cette exposition, Anna Aminata Ciré Dia.

Elle souligne que le concept de la recréation repose sur l'idée de "réparer ce qui a été brisé" afin de "mieux rebondir" et de "se reconstruire".

Cette démarche est notamment illustrée par le miroir entier et restauré présenté dans la deuxième salle de l'exposition, ainsi que par l'arbre de la recréation installé dans le hall de l'étage.