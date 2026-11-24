Matam — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC), a engagé, à Matam (nord), des concertations régionales en vue de recueillir les contributions des acteurs territoriaux à la réforme du système national d'état civil, a constaté l'APS.

"La décentralisation des consultations vise à recueillir les avis et propositions des acteurs territoriaux, en tenant compte des réalités propres à chaque région", a déclaré Matar Ndao, le directeur général de l'ANEC, à l'issue d'un Comité régional de développement (CRD) présidé par l'adjoint au gouverneur chargé du développement Tafsir Baba Anne.

Organisée dans le cadre de la Semaine nationale de l'état civil, cette rencontre a réuni des magistrats, des autorités administratives, des préfets, des sous-préfets, des élus territoriaux et d'autres acteurs intervenant dans la gestion de l'état civil.

M. Ndao a souligné que cette démarche vise à prendre en compte les spécificités régionales dans la formulation de propositions adaptées aux difficultés rencontrées par les services d'état civil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges ont notamment porté sur la formation et la professionnalisation des agents, la sécurisation des archives, la digitalisation des procédures et l'amélioration de la déclaration des faits d'état civil.

Le directeur général de l'ANEC s'est félicité de la qualité des contributions recueillies, soulignant l'importance de la participation des différents acteurs à la modernisation du système.

Il a précisé que les recommandations issues des consultations régionales seront soumises aux concertations nationales prévues les 10 et 11 décembre à Dakar, avec la participation des représentants des différentes régions du Sénégal.

Cette démarche fait suite à une instruction du président de la République, formulée le 20 mai dernier, demandant l'organisation de concertations nationales inclusives et l'élaboration d'un plan d'urgence national sur l'état civil, a-t-il rappelé.

Les consultations régionales ont démarré à Kaffrine et à Kédougou, avant de se poursuivre à Matam, en prélude à la rencontre nationale de Dakar.