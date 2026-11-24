En prélude à la célébration du cinquième anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean-Claude Gakosso, a eu, le 23 novembre à Paris, une séance de travail avec l'assistant directeur général de l'Unesco pour la culture, Nayef Al-Fayez. Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la coopération entre la République du Congo et l'organisation onusienne dans les domaines de la culture et du patrimoine.

La rencontre s'est déroulée au siège de l'Unesco et a permis aux deux délégations de passer en revue les accords de coopération existants, les conventions culturelles ainsi que les projets en cours et les perspectives de collaboration.

Au coeur des discussions figurait la valorisation de la rumba congolaise, dont l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en décembre 2021, a constitué une étape importante dans la reconnaissance internationale de cette expression musicale partagée par les deux Congo.

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Pour les deux parties, l'enjeu est désormais de dépasser le cadre de cette reconnaissance symbolique afin de soutenir concrètement les femmes et les hommes qui font vivre cette musique, précisément les artistes, les producteurs et les différents professionnels qui interviennent dans son industrie.

Autrefois essentiellement considérée comme un moyen de divertissement et d'animation de la vie quotidienne, la rumba représente aujourd'hui un véritable secteur d'activité économique. L'évolution de l'industrie musicale, illustrée par la capacité d'artistes comme Fally Ipupa ou Roga Roga à mobiliser des milliers de spectateurs dans les grandes salles, témoigne de son potentiel économique et de son rayonnement international.

Dans cette perspective, les échanges ont mis en évidence la nécessité de développer des mécanismes d'accompagnement des acteurs de la filière musicale, afin que la reconnaissance patrimoniale puisse également se traduire par des opportunités professionnelles et économiques durables.

La question de la préservation du patrimoine historique a également occupé une place importante dans les discussions. À cette occasion, Jean-Claude Gakosso a présenté l'état d'avancement du projet de construction d'un mémorial de l'esclavage à Loango, site emblématique de l'histoire de la traite négrière au Congo.

Ce projet, qui s'inscrit dans le prolongement des initiatives autrefois développées autour de la Route de l'esclavage de l'Unesco, entre progressivement dans sa phase de concrétisation. Les bâtiments destinés à accueillir ce lieu de mémoire sont déjà construits. Le gouvernement congolais souhaite désormais bénéficier de l'expertise de l'Unesco pour accompagner la mise en valeur scientifique, historique et patrimoniale de cet espace.

Réceptif aux différentes préoccupations exprimées par la délégation congolaise, Nayef Al-Fayez s'est montré disposé à mobiliser ses équipes pour accompagner les initiatives du Congo, notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives ainsi que dans celui de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine.

La rencontre s'est déroulée en présence, du côté de l'Unesco, de Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial ; Krista Pikkat, directrice de l'Entité Culture et Situations d'urgence ; Toussaint Tiendrebeogo, chef de l'Entité de la diversité des expressions culturelles et secrétaire de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ; ainsi que Susanne Schnuttgen, cheffe de l'Unité du renforcement des capacités et des politiques du patrimoine au sein de l'Entité du patrimoine vivant.

Pour sa part, la délégation congolaise était également composée de Henri Ossebi, ambassadeur, délégué permanent de la République du Congo auprès de l'Unesco ; de Jean-Jacques Angoundou, premier conseiller ; et de Léon Lombali-Badi, deuxième conseiller.

Cette séance de travail traduit la volonté du Congo de consolider son partenariat avec l'Unesco, en faisant de la reconnaissance de son patrimoine culturel un levier de développement, de transmission de la mémoire collective et de rayonnement international.