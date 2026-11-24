Sept confrontations dont les combinaisons ont été révélées pour sept billets : le sprint final pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans, Egypte 2027, sera lancé en mars prochain.

Les Diables rouges des moins 23 ans affronteront, les 22 et 30 mars, la sélection olympique de la Guinée dans une double confrontation comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie.

Un dernier obstacle attend désormais les Espoirs congolais avant une éventuelle qualification pour la phase finale de la CAN U23 en Égypte. Elles ne sont plus que quatorze nations à se disputer les sept billets pour la phase finale. Les matchs aller et retour de cette ultime étape permettront de sélectionner les sept qui vont accompagner l'Egypte à la CAN 2027, qualificative aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Le Congo recevra la Guinée le 22 mars avant le retour prévu le 30 mars, à Conakry. Il a éliminé l'Angola au tour précédent. Après le nul d'un but partout à Luanda, il a terminé le boulot à domicile en s'imposant 1-0. La Guinée, quant à elle, a éliminé le Botswana. Vainqueurs à l'extérieur sur une courte score d'un but à zéro, les Guinéens ont corrigé les Botswanais 7-0 au stade 28 septembre, à Conakry.

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Outre cette double confrontation, la Zambie jouera sa qualification contre le Nigeria, le Niger affrontera le Ghana, le Gabon croisera la Côte d'Ivoire, le Maroc en découdra avec le Sénégal, le Cameroun l'Afrique du Sud, et l'Algérie affrontera le Mali.