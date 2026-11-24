La remise de la plus prestigieuse récompense de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar à Beau Disundi, par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, hisse tout en haut du palmarès le convive de prestige de cette 16e édition.

La République démocratique du Congo (RDC) n'est pas allée faire de la simple figuration à Dak'Art 2026. En effet, le sacre du plasticien multidisciplinaire Beau Disundi par le jury international témoigne de la forte impression que fait ce pays à cette 16e édition de la Biennale dakaroise.

Un double honneur pour la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe, cheffe de file de la délégation congolaise. Le trophée reçu des mains du chef de l'État sénégalais, assorti d'une enveloppe de 20 millions FCFA à l'ouverture, le 19 novembre, a scellé un succès. Et, la brève prestation de Fally Ipupa, tenu pour l'une des personnalités accueillies à l'évènement qui fait vibrer la capitale sénégalaise en ce moment, a contribué à marquer d'une empreinte indélébile la participation de Kinshasa.

De fil en aiguille, le 20 novembre, la RDC était à nouveau sous les projecteurs. La ministre Yolande Elebe a offert à son homologue, Mame Coumba Diop, deux présents distincts en guise de contribution au Monument de la Renaissance africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les oeuvres patrimoniales, deux masques du Grand Équateur et deux tableaux de tissus kuba. Comme spécifié au moment de la remise, les masques issus du Nord, réalisés au coeur de la Cuvette centrale, « rappellent que le Congo est l'une des grandes terres de la sculpture africaine ». Quant aux textiles kuba, ils témoignent de la préservation d'un savoir-faire séculaire qui révèle la beauté des raphias tissés par les hommes et brodés par les femmes avec une dextérité sans pareille.

Une fierté nationale reconnue à l'internationale et devenue à cet effet plus que le marqueur identitaire de la seule région du centre, le Kasaï. Le don congolais fait partie des trois collections d'oeuvres patrimoniales qu'a reçues le Sénégal, en y ajoutant celles du Cap-Vert et du Tchad.

Trois vitrines pour l'art congolais

Avec neuf artistes en guise de représentation nationale, la RDC n'a pas volé son titre de pays invité d'honneur qu'il défend avec une présence remarquable à trois niveaux. L'art congolais est en vedette au pavillon national, à l'Exposition internationale et dans le OFF de Dak'Art 2026. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, le président Bassirou Diomaye Faye a fait part de sa particulière appréciation de la richesse de la création congolaise. Par-delà, il a fait écho des liens fraternels unissant le Sénégal à la RDC. L'événement a précédé le clou de la soirée, à savoir le vernissage du pavillon national à l'Ancien Palais de justice de Cap Manuel.

Comme susmentionné, l'art congolais marque sa présence sur trois étapes. Au niveau du pavillon national sont réunis les neuf artistes autour de l'exposition « Quatrième temps : le temps comme matière vivante » qui les met en parallèle avec les archives photos de Baudouin Bikoko.

Il offre un parcours à travers plusieurs générations d'artistes congolais tout en mettant en conversation les arts visuels et la musique. L'Exposition internationale, elle, donne notamment à voir les réalisations de la peintre Bitibiza Muongo et de Beau Disundi Nzazi.

Dans le programme OFF de Dak'Art, l'univers d'Olivier Fall Masey est à découvrir à l'exposition collective Sutura, aux Résidences Vives Voix. Il y expose jusqu'au 13 décembre. Dunga Jessy Joseph, Ilunga Kabeya, Patrick Nkisisa et Mervedi Kalubi sont les quatre artistes de « (Anti)fragilités : alliages, quand la fêlure devient matière », à l'autre exposition collective à laquelle la RDC participe dans la Galerie Kaalûm à l'Espace Artcanes, jusqu'au 19 décembre.