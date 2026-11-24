Après plusieurs années d'éclipse, l'artiste gospel Irène Makosso vient de sortir « Comme Habacuc ». La présentation de l'oeuvre musicale a eu lieu le 21 novembre à Pointe-Noire, au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée pour parler de son come-back sur le devant de la scène.

Irène Makosso fait partie depuis des années des porte-étendards de la musique gospel au Congo. Après « Parfum sacerdotal » sorti en 2013 et « Alliance » en 2018, elle a mis sur le marché discographique « Comme Habacuc », un single qui, comme les précédents opus, magnifie la bonté divine en exhortant les humains à plus de persévérance et de patience.

« Comme Habacuc » est l'histoire d'une personne dont la trame ressemble à la vie de Joseph dans les saintes écritures. Honni par ses frères, chassé du toit parental, il se retrouve esclave. Ses difficultés, déboires, injustices, humiliations de toutes sortes n'ont pas ébranlé sa foi et les promesses de Dieu de l'élever, de faire de lui son fidèle serviteur.

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« Comme Habacuc vient ainsi dire que quand Dieu parle, il ne ment pas, il est fidèle, il accomplit ce qu'il a dit », a laissé entendre Irène Makosso . « J'encourage ici les enfants de Dieu à persévérer. Dans la Bible, par exemple, avec l'histoire d'Abraham et Sarah, qui vivaient la stérilité quoique âgés, et ont fini par avoir un enfant », a-t-elle poursuivi.

Disponible en téléchargement légal sur Youtube, le single « Comme Habacuc » est mis à la disposition des amoureux de la bonne musique puisque l'équipe managériale dirigée par Bienvenu Makosso a mis les moyens conséquents, pour que les fans et les consommateurs puissent avoir un produit fini répondant à toutes les exigences électro acoustiques de l'heure.

Un travail de fond est également en cours pour que l'artiste soit présente sur les réseaux sociaux et bénéficie des avantages qui vont avec. « Nous faisons la musique chrétienne pour servir Dieu. Il m'a donné un talent, et ce talent-là doit bénir son peuple. Donc le profit doit venir en arrière-plan même si l'ouvrier mérite son salaire », a rencheri Irène Makosso.

« Les thèmes que nous choisissons sont des faits vécus tous les jours. Et quand on vient avec ce genre de conseils, effectivement, une personne qui écoute, même si elle ne va pas à l'église, peut reprendre courage, parce que Dieu est là pour nous soutenir, nous aider à accomplir sa promesse », a-t-elle ajouté.

L'artiste et son équipe managériale souhaitent que cette oeuvre atteigne un large public. « Je me souviens qu'hier, il fallait passer d'église en église, parcourir des kilomètres pour vendre un CD. Mais aujourd'hui, le fait que nous ayons toutes ces plateformes nous aide déjà à nous faire connaître, cela nous épargne beaucoup de tracasseries. Je vous avoue qu'à l'époque, c'était vraiment compliqué, il fallait aller vers les gens, et aujourd'hui cela nous facilite la tâche », s'est réjouie Irène Makosso

Appréciant les jeunes qui excellent dans la musique gospel, elle a déclaré: « Nous avons beaucoup de talents. Je le remarque lorsque nous organisons des événements, c'est vrai que j'étais absente de la scène, mais j'ai été souvent conviée à des activités, à des scènes, et nous avons aujourd'hui l'internet qui permet de voir émerger des talents. Je pense que nous avons beaucoup d'artistes aujourd'hui et le frein, on ne le dira jamais assez, c'est ce soutien qui manque aux artistes, contrairement à ce que l'on voit sous d'autres cieux.

On n'y met pas assez de moyens matériels ou financiers pour les voir éclore. Les jeunes ont du potentiel. Ils doivent enregistrer dans des bons studios pour qu'on ait des bons sons. Les clips aussi doivent être professionnels pour pouvoir concurrencer avec ceux des autres pays. Toutefois, il faut aussi retenir que nos jeunes font preuve de beaucoup d'amateurisme en se précipitant à vite sortir un produit alors que celui-ci contient beaucoup d'imperfections ».

Irène Makosso a confié sa vie au Seigneur Jésus-Christ depuis 199. C'est ce qui explique sa préférence pour la musique exclusivement chrétienne. Peu après sa reconversion, elle intègre le groupe de chant « Led Psalmistes » de l'église Beraca des assemblées chrétiennes. Au sein de cet ensemble, elle se découvre un talent de compositrice hors-pair. En 2009, elle a reçu le Prix spécial du manager Tam Tam d'or.